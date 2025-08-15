PILNE: Sprzedaż detaliczna z USA minimalnie niżej, ceny importu w górę 🗽Dolar zyskuje

Sprzedaż detaliczna w USA m/m: 0,5% (prognoza 0,6%, poprzednio 0,6%)
- Sprzedaż detaliczna bazowa w USA m/m: 0,3% (prognoza 0,3%, poprzednio 0,5%)
Ceny importu w USA m/m: 0,4% (prognoza 0,1%, poprzednio 0,1%)
- Ceny eksportu w USA m/m: 0,1% (prognoza 0,1%, poprzednio 0,5%)
Indeks NY Fed Manufacturing: 11,9 (prognoza 0, poprzednio 5,50)
Ogólnie rzecz biorąc, dane o sprzedaży detalicznej z gospodarki USA wypadły bardzo solidnie, rosnąc o 0,5% w ujęciu miesięcznym, a ceny importu również wzrosły, prawdopodobnie w efekcie ceł. Dodatkowo, indeks NY Fed okazał się znacznie lepszy, niż oczekiwali inwestorzy. Raporty te wydają się pozytywne dla dolara amerykańskiego; indeks USDIDX wzrósł po publikacji danych.
Źródło: xStation5
