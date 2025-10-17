czytaj więcej
08:05 · 17 października 2025

PILNE: Stopa Bezrobocia w Szwecji delikatnie spada

Najważniejsze wnioski

Stopa bezrobocia delikatnie w dół wględem poprzedniego odczytu

Główne Dane:

Stopa bezrobocia za wrzesień- aktualna  8,3%; poprzednio 8,4%

Stopa bezrobocia w Szwecji wyniosła we wrześniu 8,3%, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem, gdy wynosiła 8,4%. Choć zmiana jest niewielka, może świadczyć o lekkiej poprawie sytuacji na rynku pracy. Wysoki poziom bezrobocia pozostaje jednak istotnym wyzwaniem dla szwedzkiej gospodarki. 

 

Źródło: xStation5

20 października 2025, 12:49

