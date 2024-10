PILNE: Stopa procentowa w Wlk. Brytanii bez zmian

Stopa procentowa w Wlk. Brytanii:

Wartość: 5%

Prognoza: 5%

Poprzednio: 5%

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Anglii pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stosunek głosów za utrzymaniem stóp na poziomie 5% wyniósł 8-1. Jedynie Swati Dhingra zagłosowała za obniżką o 25 pb. Przewodniczący BoE Andrew Bailey podkreśla, że ważnym jest nie obniżenie stóp procentowych zbyt wcześnie. BoE podkreśla, że prowadzona obecnie restrykcyjna polityka monetarna jest konieczna do utrzymania "wystarczająco długo", aby ryzyko inflacji wystarczająco spadło. Na razie kwestia inflacji w Wlk. Brytanii pozostaje pod dokładną obserwacją banku centralnego.

Na razie narracja BoE wskazuje na utrzymanie względnie spokojnego tempa zmian w polityce pieniężnej, a bank planuje wystrzegać się nagłych cięć. BoE zaktualizowało także swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w 3Q. Obecnie przewiduje spowolnienie dynamiki o 0,1 p.p. do 0,3% (wcześniejsza prognoza: 0,4%).

BoE spodziewa się, że inflacja w 4Q wzrośnie do 2,5% (sierpniowa prognoza: 2,75%). Ogólny wydźwięk nastawienia Banku Anglii pozostaje neutralny, jednak w porównaniu do ruchu Fedu obniżającego stopy o 50 pb można dzisiejszą decyzję odczytywać lekko jastrzębio. W szczególności wobec podtrzymania stanowiska o przetrzymaniu polityki monetarnej na obecnych poziomach. Kluczowym wyznacznikiem dalszych kroków BoE pozostaje kwestia ryzyka inflacyjnego, które obecnie dla bankierów pozostaje najważniejsza. Mimo, że inflacja zbliża się do celu BoE, tak dalej bank centralny podkreśla niepewność utrzymania się inflacji w celu, stąd widać, że mimo obniżenia prognoz wzrostu gospodarczego BoE dalej jest gotowe przetrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

W pierwszej reakcji na decyzję para walutowa GBPUSD wybiła nowe tegoroczne szczyty. Obecnie notowana jest na najwyższych poziomach od 2022 r. Źródło: xStation