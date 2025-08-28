PILNE: Szwajcarski PKB poniżej oczekiwań🇨🇭📉 USDCHF traci

09:00, Szwajcaria - dane PKB za II kwartał:

PKB (r/r): aktualny 1,2% r/r; prognoza 1,4% r/r; poprzednio 1,8% r/r;

PKB (k/k) (Q2): aktualny 0,1%; prognoza 0,1%; poprzednio 0,4%;

Najnowsze dane PKB ze Szwajcarii dotarczają oznak spowolnienia w obliczu presji deflacyjnej oraz nałożonych przez USA ceł w wysokości 39%. Szwajcarska gospodarka powiększyła się względem poprzedniego kwartału jedynie 0,1% (zgodnie z oczekiwaniami), jednak odnotowane w poprzednim kwartale 0,5% zostało zrewidowane do 0,4%. Niemniej, Federalny Urząd Statystyczny określa najnowsze dane mianem "korekty po ponadprzeciętnym Q1".

Spadek aktywności miał miejsce przede wszystkim w przemyśle oraz w eksporcie, zwłaszcza w najważniejszym z perspektywy handlu z USA sektorze chemii i farmaceutyków (-4,8% k/k). Pomimo mocniejszego franka spadł również import (-3,7%).

Na plus wypadła prywatna konsumpcja (+0,3%), a ogólnemu spowolneniu opiera się sektor usługowy.

USDCHF ponownie zanurkował poniżej bazy zniesienia Fibonacciego aktualnej konsolidacji na interwale H1, choć kupujący zatrzymali dalsze spadki z okolic odnotowanego przez weekend dołka. Źródło: xStation5