DAX: DE40 próbuje utrzymać wzrosty 📈Brenntag i ArcelorMittal pod presją

Najważniejsze wnioski Europejskie indeksy otwierają piątek ostrożnymi wzrostami; DE40 zyskuje 0,05%

Siemens i MTU Aero najsłabszymi walorami w DAX; wzrostom przewodzą Mercedes Benz i Continental

Akcje Brenntag pod presją niższej oceny w UBS; Akcje ArcelorMittal spadają po zmianie oceny i komentarzu Goldman Sachs

Europejskie indeksy rozpoczęły sesję ostrożnymi wzrostami, lokalnie częściowo wsparte nadzieją na złagodzenie kryzysu politycznego we Francji. Zmienność na rynku może wzrosnąć około godziny 16:00, gdy poznamy dane o nastrojach konsumentów i oczekiwaniach inflacyjnych w USA. DE40 (interwał H1) Kontrakt na niemiecki DAX (DE4) oscyluje przy 24750 punktów i testuje okolice EMA50 (pomarańczowa linia) na interwale godzinowym, wsparte dodatkowo poprzednimi reakcjami cenowymi, z początku lipca. Źródło: xStation5 Najbardziej aktywne akcje w niemieckim DAX. Źródło: Bloomberg Finance L.P. Brenntag z niższą rekomendacją UBS UBS obniża rekomendację dla Brenntag do „Sell” i tnie cenę docelową do 45 euro (z 56 euro ), powołując się na pogorszenie perspektyw.

Słaby popyt końcowy i nadwyżka mocy w przemyśle chemicznym będą wywierać presję na wolumeny i marże dystrybutorów chemikaliów co najmniej do I połowy 2026 r. — napisała analityczka Nicole Manion .

Prognozy zysków na lata 2025–2027 zostały znacząco obniżone poniżej konsensusu, ponieważ UBS widzi zwiększone ryzyko po stronie sprzedaży i rentowności; ta ocena sugeruje dłuższy cykl spadkowy, niż obecnie wycenia rynek. Brenntag (D1) Akcje Brenntag od dłuższego czasu spadają i oscylują w pobliżu poziomów widzianych ostatni raz w sierpniu 2020 roku. Mimo to, wycena spółki chemicznej, mierzona wskaźnikiem c/z jest wciąż sięga wysokich, dwucyfrowych poziomów. Źródło: xStation5 Stalowy gigant pod presją Goldman Sachs obniża rekomendację ArcelorMittal (MT) do „Neutral” z „Buy”, jednocześnie podnosząc cenę docelową do 30 EUR (z 29 EUR). W efekcie akcje spółki spadają dziś ponad 2%, kontynuując cofnięcie z wieloletnich szczytów. Teza wzrostowa została zrealizowana w ocenie GS; deflacja surowców poprawiła marże, a perspektywa skutecznych środków ochronnych na kluczowych rynkach wspierała sentyment. Po ~55% wzroście od włączenia na listę „Buy” akcje wyglądają w ocenie analityków na w pełni wycenione .

Profil ryzyka/zysku jest zrównoważony: potencjał w górę zależy od utrzymania sprzyjających kosztów i konsekwentnego wdrożenia polityk w UE; ryzyka w dół to m.in. odwrót cen rudy żelaza/węgla koksującego lub wzrost kosztów energii (ściskanie spreadów), słabsze egzekwowanie środków ochronnych, niepewność taryfowa oraz ryzyka dla rentowności JV w Indiach. Arcelor Mittal (D1) Źródło: xStation5

