Wykres dnia - US100 (10.10.2025)

- US100 porusza się we wzrostowym kanale cenowym i dziś minimalnie zyskuje
- W październiku spółki BigTech przedstawią wyniki za III kwartał roku
Podczas ostatniej sesji w tygodniu indeks US100 próbuje wznowić wzrosty i jest notowany 0,12% wyżej, opierając się narracji wokół potencjalnej korekty spółek z sektora technologicznego oraz niepewności rynku pracy.
- Rynek akcji wchodzi w sezon wyników, gdzie w końcówce miesiąca poznamy wyniki amerykańskich gigantów technologicznych (Microsoft, Meta Platforms i Alphabet 29 października, Apple i Amazon 30 października). W następstwie zmienność na Nasdaq może być podwyższona, a inwestorzy bardzo dokładnie zwrócą uwagę na liczby, by ocenić, czy czasami 'hossa AI' nie zagalopowała się z wycenami, czy może wzrostowa dynamika rynku dobrze uzasadnia historycznie podwyższone mnożniki;
- Inwestorzy będą obserwować nie tylko nadchodzące dane makro, szukając w nich dowodów utrzymującej się 'odporności' gospodarki USA, ale też na relacje handlowe na linii Pekin - Waszyngton. W Korei Donald Trump spotka się z Xi i wydaje się, że ostatnie sygnały z obu państw dot. restrykcji eksportowych czy wzajemnej kontroli biznesów stanowią pewnego rodzaju 'próbę sił', której celem jest wypracowanie silniejszej pozycji przed osiągnięciem finalnego porozumienia handlowego;
- Sytuacja techniczna US100 wydaje się pozytywna; indeks porusza się we wzrostowym kanale cenowym i obecnie 'utknął' mniej więcej w środkowym jego przedziale przy 25,300 punktów. Kluczowe wsparcia stanowią EMA50 (pomarańczowa linia), wyznaczająca krótkoterminowe momentum oraz 200-sesyjna EMA200 (czerwona linia), na którą indeks kilkukrotnie w ostatnich tygodniach reagował jako na wsparcie. Kluczowym poziomem do utrzymania wydaje się obecnie 25,000 punktów. Pozytywnym sygnałem dla US100 może być potencjalna obniżka stóp Fed, 29 października.
Źródło: xStation5
