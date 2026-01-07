PILNE: US100 nieco wyżej po publikacji ADP💡

Zmiana zatrudnienia wg prywatnego raportu ADP: 41 tys.; prognozowano 49 tys.; poprzednio -32 tys. Najnowszy raport ADP pokazuje umiarkowane odbicie po słabym listopadzie, jednak struktura wzrostu zatrudnienia budzi obawy o kondycję sektora prywatnego. Odnotowano poprawę względem poprzedniego raportu, ale ostatecznie mamy wynik gorszy od oczekiwań. Największa poprawa ma miejsce po stronie małych firm, które zwiększyły zatrudnienie o 9 tys., ale jest to odbicie od ostatniego spadku o 120 tys. (6 z 7 ostatnich miesięcy było negatywnych)

Sektor usług zalicza wzrost o 44 tys., przy poprzednim spadku na poziomie 13 tys.

Duże przedsiębiorstwa niemal wstrzymały rekrutację (+2 tys. wobec +39 tys. poprzednio), co sugeruje ostrożność korporacji w ostatnim miesiącu 2025 roku

Dynamika płac dla osób zmieniających pracę wzrosła ( 6,6% ), co może niepokoić Fed w kontekście inflacji, mimo lekkiego wyhamowania u pracowników pozostających na stanowiskach (4,4%).

Liderami wzrostu są edukacja i ochrona zdrowia oraz hotelarstwo. Niepokoi dalszy spadek w usługach profesjonalnych (-29 tys.) , co przypisuje się postępującej automatyzacji i wpływowi AI. Co to oznacza dla piątkowego NFP? Korelacja ADP z oficjalnymi danymi rządowymi (BLS) bywa zmienna, ale raport daje kilka istotnych wskazówek: Ryzyko "rozczarowania" w sektorze prywatnym: ADP potwierdza, że rynek pracy jest podtrzymywany przez sektory powiązane z rządem (healthcare/education), podczas gdy czysty biznes prywatny zmaga się z trudnościami.

Efekt shutdownu: Dane NFP mogą być obarczone dużym błędem statystycznym ze względu na niedawne zawieszenie pracy rządu USA. Rynek spodziewa się większej zmienności.

Reakcja obligacji: Lekki wzrost cen obligacji (spadek rentowności) po ADP sugeruje, że inwestorzy spodziewają się raczej "chłodniejszego" raportu NFP, co mogłoby skłonić Fed do łagodniejszej retoryki. Raport ADP sugeruje, że rynek pracy nie jest tak silny, jak mogłaby wskazywać główna liczba, ze względu na słabość dużych firm i sektora usług profesjonalnych. Jeśli NFP w piątek potwierdzi te trendy, dolar może znaleźć się pod presją. Niemniej, potwierdzi to ostatnie stwierdzenie ze strony Fed, że rynek pracy jest w słabszej kondycji, co może zwiększyć oczekiwania na cięcia. Rynek daje obecnie jedynie 18% szans na cięcie w styczniu, ale już ponad 50% na marzec.

