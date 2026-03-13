Puls GPW: W20 powoli wraca do wzrostu 📈Orlen blisko historycznych szczytów

WIG20 jest dziś jednym z wyróżniających się siłą indeksów europejskich i notowany jest nieznacznie wyżej, mimo spadków niemieckiego DAX czy brytyjskiego FTSE. Indeks wspierają dziś głównie polskie banki odbijające po ostatnich wyprzedażach oraz walory Dino Polska (DNP.PL).

Wzrostem wyróżniają sie m.in. akcje Banku Pekao SA po tym jak zarząd zarekomendował walnemu zgromadzeniu 5,18 mld zł zysku za 2025 r. na dywidendę, co daje 19,77 zł na akcję i stanowi ok. 5% wzrost r/r.

Kluczowym odczytem dla rynków jest obecnie PCE z USA o 14:30. Donald Trump przekazał na spotkaniu państw G7, że Iran jest bliski kapitulacji a wojna nie potrwa długo - nie wskazał jednak żadnych konkretów ani dat.

W20 (D1 interwał)

Patrząc na kontrakt na WIG20 (W20), widzimy, że trend wzrostowy pozostaje utrzymany, choć cena znalazłą się poniżej EMA50 (pomarańczowa linia). Patrząc jednak wstecz, już kilkukrotnie cena zdołała odbijać z tego poziomu od kwietnia 2025 roku i za każdym razem okazywał się on tylko 'przystankiem' dla akumulacji. Powolne wygaszanie konfliktu na Bliskim Wschodzie powinno sprzyjać odwrotowi od dolara i ropy oraz napływom zagranicznym na rynki wschodzące, w tym do Polski. Z drugiej strony to właśnie przedłużająca się wojna wydaje się być teraz największym ryzykiem dla polskiego rynku akcji. W scenariuszu pesymistyczym niewykluczony jest spadek w pobliżę 3050 - 3100 punktów, gdzie widzimy EMA200 (czerwona linia). Z poziomów tej średniej indeks też już kilkukrotnie odbijał.

Akcje Orlenu od początku roku wzrosły o 28% a głównym motorem napędowym dla spółki są wyższe ceny ropy, zdywersyfikowany biznes oraz

