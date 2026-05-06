PILNE: US100 powiększa wzrosty po raporcie Axios 🚀

Doniesienia Axiosa o zbliżającym się porozumieniu między USA a Iranem wyraźnie zelektryzowały rynki finansowe. US100 przyspieszył wzrosty, reagując na perspektywę deeskalacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Sentyment na szerokim rynku natychmiast się poprawił, inwestorzy odebrali te informacje jako sygnał zmniejszenia ryzyka globalnego.

Według dwóch amerykańskich urzędników oraz dwóch innych źródeł zaznajomionych z tą sprawą, Biały Dom uważa, że zbliża się do porozumienia z Iranem w sprawie jednostronicowego protokołu ustaleń, mającego na celu zakończenie konfliktu i ustalenie ram dla bardziej szczegółowych negocjacji w sprawie programu jądrowego - podała agencja Axios.

Co podała agnecja Axios?

Stany Zjednoczone i Iran stoją u progu historycznego przełomu — po raz pierwszy od wybuchu wojny obie strony są bliskie podpisania wstępnego dokumentu, który mógłby formalnie zakończyć konflikt. Za kulisami dyplomacji pracują Jared Kushner i Steve Witkoff, prowadząc rozmowy zarówno bezpośrednio, jak i przez pośredników, a Iran ma przedstawić swoje odpowiedzi na kluczowe punkty już w ciągu najbliższych 48 godzin. Jednostronicowe memorandum liczące 14 punktów przewiduje irańskie moratorium na wzbogacanie uranu trwające od 12 do nawet 20 lat, zależnie od tego, jak zakończy się targowanie, w zamian za stopniowe znoszenie amerykańskich sankcji i uwolnienie miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów rozsianych po całym świecie. Osobnym, niezwykle wrażliwym elementem jest Cieśnina Ormuz, przez którą przepływa blisko jedna piąta światowych dostaw ropy, i obie strony zgodziły się na jej stopniowe otwieranie już w trakcie 30-dniowego okresu negocjacji właściwych. Najbardziej przełomowym punktem jest jednak doniesienie, że Iran miałby zgodzić się na wywiezienie z kraju wysoko wzbogaconego uranu, być może nawet do Stanów Zjednoczonych, co jeszcze niedawno było dla Teheranu absolutnie nie do przyjęcia. Cały dokument jest jednak obarczony ogromną niepewnością, ponieważ większość zapisów wchodzi w życie dopiero po podpisaniu finalnego traktatu, irańskie przywództwo jest wewnętrznie podzielone, a sekretarz Rubio, choć ostrożnie optymistyczny, określił część irańskich liderów mianem "szalonych", co dobrze oddaje atmosferę tych rozmów.

