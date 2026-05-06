PMI dla usług i płace w strefie euro: obraz wciąż poniżej kreski, choć z wyjątkami ⬇️

Kwietniowe finalne odczyty PMI dla sektora usług w strefie euro przyniosły mieszane sygnały, jednak ogólny obraz pozostaje słaby. Łączny PMI dla strefy euro wyniósł 48,8 pkt (wobec wstępnego szacunku 48,6 pkt), a wskaźnik dla usług zatrzymał się na poziomie 47,6 pkt, oba odczyty utrzymują się poniżej granicznego progu 50 pkt, sygnalizując kontynuację kurczenia się aktywności w sektorze. Szczególnie niepokojący jest obraz największych gospodarek strefy: Niemcy odnotowały PMI usług na poziomie 46,9 pkt, a Francja zaledwie 46,5 pkt , co oznacza, że dwie największe gospodarki kontynentu są w dalszym ciągu wyraźnym ciężarem dla regionu.
Zaskoczenia pojawiły się jednak po dwóch stronach. Włochy zaskoczyły pozytywnie, z PMI usług na poziomie 49,8 pkt wobec oczekiwań rzędu 47,9 pkt oraz kompozytem na 50,5 pkt, który znalazł się jedynym spośród dużych krajów strefy euro powyżej granicy wzrostu . Z kolei Hiszpania rozczarowała mocno: PMI usług wyniósł 47,9 pkt wobec konsensusu 51,9 pkt i poprzedniego odczytu na poziomie 53,3 pkt, co oznacza jeden z największych miesięcznych spadków w regionie i sugeruje, że tamtejsze ożywienie serwisowe wyraźnie wytraca impet . Wyraźnie lepsiej na tle kontynentu prezentuje się Wielka Brytania, gdzie PMI usług finalizuje kwiecień na 52,7 pkt (konsensus 52,0), a kompozyt osiągnął 52,6 pkt, potwierdzając wyraźną dywergencję między brytyjską a kontynentalną koniunkturą .
Na tym tle ECB opublikował dzisiaj aktualizację swojego wage trackera, który przynosi względnie uspokajające informacje dla banku centralnego. Wzrost negocjowanych płac ma zejść z poziomu 3,2% w 2025 roku do 2,3% w 2026 roku w ujęciu wygładzonym, a wskaźnik z niewyglądzonymi jednorazowymi wypłatami wskazuje na wynik 2,6% . Stabilizacja presji płacowej w połączeniu ze słabymi odczytami PMI spójnie buduje narrację na rzecz dalszego łagodzenia polityki monetarnej przez EBC — rynek pracy jest mniej inflacjogenny, a aktywność gospodarcza w usługach wciąż kuleje. Rewizje wskaźnika wskazują jednak na lekką presję wzrostową w dalszej części roku, ale są to tylko prognozy. Co więcej warto zauważyć, że model jest obecnie znacznie mniej zmienny niż było to np w latach 2024-2025, co również może ułatwiać EBC z wyprzedzeniem dokonywać należytych dostosowań monetarnych, tak aby nie wywoływać nadmiernych ruchów. Źródło: EBC
