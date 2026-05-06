USDJPY: kolejna interwencja japońskich władz, jen zyskuje 1,00% 📌

USDJPY został dziś ponownie mocno uderzony falą zakupów jena, a kurs spadł z górnych rejonów 157,700 do 155,030. Ruch ten jest interpretowany jako kolejna interwencja japońskich władz. Timing wpisuje się w ostatni schemat: niska płynność wokół japońskich świąt oraz przejście sesji azjatyckiej w europejską, kiedy oficjalne przepływy mogą mieć większy wpływ na rynek. W szczycie ruchu Jen umocnił się o blisko 2%, do okolic poziomu 155 - najmocniejszego od 24 lutego 2026 roku, po tym, jak minister finansów Satsuki Katayama ostrzegła przed spekulacyjnymi ruchami na rynku walutowym.

To kolejna taka interwencja po ubiegłotygodniowej operacji na dużą skalę. Wtedy dane z rynku pieniężnego Banku Japonii sugerowały, że Tokio mogło wydać około 5,48 bln jenów, czyli mniej więcej 35 mld USD, aby wesprzeć jena po wybiciu USDJPY powyżej poziomu 160. Kluczowy sygnał dla inwestorów jest taki, że Ministerstwo Finansów Japonii nie ogranicza się już jedynie do werbalnych ostrzeżeń, tylko aktywnie próbuje ograniczać wzrosty USDJPY, szczególnie w strefie 158–160. Jednocześnie szybkie odbicia po wcześniejszych interwencjach pokazują, że działania te bardziej kupują czas niż zmieniają sam trend. Z kolei poziomy powyżej 160 były również krytycznym puntem podczas interwencji w lipcu 2024 roku.

Fundamentalne otoczenie nadal pozostaje trudne dla jena: szeroka różnica stóp procentowych między USA a Japonią, uzależnienie Japonii od importu energii oraz presja geopolityczna związana z Cieśniną Ormuz wciąż wspierają dolara i osłabiają jena. Ostatnia poprawa nastrojów wokół potencjalnego porozumienia USA–Iran pomogła Tokio poprzez spadek cen ropy i osłabienie USD, jednak jeśli presja ta nie będzie dalej maleć — lub Bank Japonii nie przyjmie bardziej jastrzębiego stanowiska — inwestorzy mogą nadal wspierać obecny trend osłabiania JPY.