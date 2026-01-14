PILNE: US100 traci 0,5% 🚨Co powoduje strach na Wall Street?

Przed publikacją istotnych danych makro ze Stanów Zjednoczonych i decyzją Sądu Najwyższego USA, widzimy, że nastroje amerykańskich indeksów nie są optymistyczne. Choć wczorajsze dane CPI wypadły zachęcająco , rynki niemal zignorowały ten fakt, a indeksy giełdowe spadły. Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) tracą ponad 0,5%, a indeks zmienności VIX rośnie 3%. Jeśli indeks US100 nie zdoła szybko wrócić powyżej 25800 punktów, byki mogą mieć problem z utrzymanie momentum wzrostowego w krótkim terminie .

. Indeks został w ostatnim czasie czterokrotnie odrzucony w okolicach 26,000 punktów, a obecnie cofnął się poniżej dwóch kluczowych średnich kroczących, EMA50 i EMA200; RSI spada do okolic 35 ale nie znalazło się jeszcze w strefie wyprzedania.

Po publikacji wyników akcje banku Wells Fargo spadają o prawie 1,5%, a Bank of America nieznacznie zyskuje. Jak dotąd wyniki banków są dla Wall Street rozczarowujące; wczoraj akcje JP Morgan taniały ponad 4%.

Uwaga przenosi się teraz na 14:30 (dane PPI i sprzedaż detaliczna) oraz godziny popołudniowej, gdy w okolicach 16:00 polskiego czasu sąd może podjąć decyzję w sprawie taryf celnych. Dodatkowo, rynek może 'alergicznie' reagować w scenariuszu amerykańskiej interwencji w Iranie, która mogłaby podnieść ogólne ryzyko geopolityczne oraz w krótkim terminie wpłynąć na wzrost cen ropy. Taki scenariusz mógłby skomplikować przyszłe dedcyzje Rezerwie Federalnej, wspierając dalsze utrzymywanie stóp na niezmiennym poziomie. Z drugiej strony, wzrost z powrotem powyżej 28,000 punktów mogłby zainicjować kolejną falę wzrostową. Źródło: xStation5

