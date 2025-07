PILNE: USA i UE blisko porozumienia celnego?

Według doniesień Financial Times, Stany Zjednoczone i Unia Europejska są bliskie osiągnięcia porozumienia w sprawie 15-procentowych ceł. Jak podaje FT, Bruksela mogłaby zgodzić się na tak zwane cła wzajemne, aby uniknąć groźby podniesienia ich przez prezydenta USA do 30 procent już od 1 sierpnia.

Jednakże, na wypadek gdyby do 1 sierpnia nie udało się dojść do porozumienia, UE nadal będzie przygotowywać pakiet ceł odwetowych o wartości 93 miliardów euro, z możliwymi stawkami do 30 procent.

Warto zauważyć, że niektóre towary miałyby być objęte zwolnieniami. Dotyczy to między innymi samolotów, alkoholi wysokoprocentowych i wyrobów medycznych.

W ramach proponowanej umowy, cła na samochody miałyby spaść z 27,5% do 15%. Dla większości unijnych eksporterów nie byłaby to jednak duża zmiana, ponieważ wielu z nich już od kwietnia podlega podwyższonym stawkom celnym.

Informacja ta wywołała wzrosty na giełdach, ale należy pamiętać, że nie jest to jeszcze oficjalne potwierdzenie. Ostatnie doniesienia wskazują, że jest to stawka, którą byłaby w stanie zaakceptować UE, ale USA wcale nie muszą się na nią godzić.

Źródło: xStation