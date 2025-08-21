PILNE: Odczyty PMI z Niemiec i Francji powyżej prognoz 📈EURUSD w górę

PMI przemysłu Niemiec za sierpień (wstępny odczyt): 49.9 (Prognoza 48.8, Poprzednio 49.1)
PMI usług Niemiec za sierpień (wstępny odczyt): 50.1 vs 50.3 prognoz i 50.6 poprzednio
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Łączony PMI Niemiec: 50.9 vs 50.2 prognoz i 50.6 poprzednio
PMI przemysłu Francji za sierpień (wstępny odczyt): 49.9 (Prognoza 48.1, Poprzednio 48.2)
PMI usług Francji za sierpień (wstępny odczyt): 49.7 vs 48.5 prognoz i 48.5 poprzednio
Łączony PMI Francji: 49.8 vs 48.5 prognoz i 48.6 poprzednio
Eurodolar reaguje wzrostem na lepsze, od oczekiwań dane z dwóch największych gospodarek UE, choć niemieckie usługi zaskoczyły minimalnie negatywnie - spadek okazał się większy, niż zakładano. Odczyt z niemieckiego przemysłu sięgnął przeszło 3-letnich maksimów.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.