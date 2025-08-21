PILNE: GUS opublikował dane z Polski 📌Wzrost płac poniżej prognoz

Dziś polski GUS podał dane dot. gospodarki Polski dot. dynamiki płac, zatrudnienia i danych z przemysłu oraz produkcji budowlanej za lipiec. Przeciętne wynagrodzenie za lipiec w Polsce wyniosło 8905 PLN i rośnie wolniej, niż oczekiwano.

Wynagrodzenia: 7,6% r/r vs 8,6% r/r prognoz i 9% poprzednio (0,3% wzrost m/m)

7,6% r/r vs 8,6% r/r prognoz i 9% poprzednio (0,3% wzrost m/m) Zatrudnienie: -0,9% vs -0,8% prognoz i -0,8% poprzednio (-0,1% spadek m/m)

Wzrost wynagrodzeń w Polsce rozczarował, spadając istotnie poniżej oczekiwań analityków i wynosi obecnie mniej, niż r/r dynamika wynagrodzenia minimalnego, które w styczniu wzrosło do 4666 PLN (wzrost o 8,5% r/r). Z jednej strony dane rozczarowują, ale z drugiej zwiększają szansę na kolejne obniżki stóp NBP jeszcze w tym roku. Wciąż istnieje szansa, że stopy w Polsce jeszcze w tym roku spadną o 50 pb.

Reakcja na USDPLN była dość zaskakująca, para osłabiła się, ale szybko wróciła do wzrostu i zyskuje symboliczne 0,2%. Złoty nie zareagował gwałtownie na dane. Oczywiście dynamika płac pozostaje bardzo solidna i niemal 3-krotnie przewyższa stopę inflacji. Źródło: xStation5