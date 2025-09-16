czytaj więcej
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

PILNE: Więcej bezrobotnych w UK, ale płace pozostają podwyższone

08:00 16 września 2025

Zmiana ilości bezrobotnych za sierpień: 17,4 tys. (oczekiwano: 15,3 tys.; poprzednio: -33 tys.)

Zmiana zatrudnienia 3M/3M za lipiec: 232 tys. (oczekiwano: 220 tys.; poprzednio: 238 tys.)

Stopa bezrobocia za lipiec: 4,7% (oczekiwano: 4,7%; poprzednio: 4,7%)

Płace z bonusami za lipiec (4,7% r/r; oczekiwano: 4,7% r/r; poprzednio: 4,6% r/r)

 

Dane w większości bardzo blisko konsensusów. Nieco większa liczba bezrobotnych i mniejszy przyrost zatrudnienia. Ogólnie zatrudnienie rośnie coraz wolniej od października zeszłego roku, natomiast płace pozostają na podwyższonym poziomie, co powoduje utrzymywanie się inflacji wysoko. Z drugiej strony ich dynamika w dłuższym terminie pozostaje spadkowa. GBPUSD rośnie o poranku, ale wzrosty wynikają przede wszystkim ze słabości dolara, którą obserwujemy m.in. na EURUSD. 

 

 

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

