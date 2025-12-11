CBRT zakskakuje, stopy procentowe w Turcji zostały obniżone bardziej od oczekiwań

Komitet Polityki Pieniężnej Turcji obniżył główną stopę procentową z 39,5% do 38% (oczekiwano 38,5%). Stopa pożyczkowa spadła z 42,5% do 41%, a depozytowa z 38% do 36,5%. Spadek inflacji w listopadzie wynikał głównie z niższych cen żywności. Wzrost PKB w III kwartale był wyższy od prognoz, a popyt w IV kwartale wspiera proces dezinflacji. Bank centralny podał w komunikacie, że utrzyma restrykcyjną politykę pieniężną do momentu trwałego osiągnięcia stabilności cen, dostosowując tempo zmian stóp w zależności od perspektyw inflacyjnych. W razie potrzeby zastosuje dodatkowe środki ostrożnościowe, by wspierać skuteczność transmisji polityki monetarnej. Celem pozostaje powrót inflacji do 5% w średnim terminie. Sama para USDTRY nie zareagowała przesadnie na decyzję Banku Centralnego. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.