PILNE: Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych w USA poniżej oczekiwań

Nowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych:

Wartość: 213 tys.

Prognoza: 220 tys.

Poprzednio: 219 tys. (zrewidowane z 217 tys.)

Odczyt okazał się niższy od oczekiwań, co wskazuje na wyższą odporność rynku pracy, co teoretycznie powinno stanowić prowzrostowy sygnał dla dolara. Mimo to rewizja w górę danych za poprzedni tydzień w górę stawia pod wątpliwość skalę pozytywnego zaskoczenia, co może tłumaczyć ruch na EURUSD. Dolar traci w stosunku do euro, wychodząc poza granicę konsolidacji.

Źródło: xStation