PILNE: Wolniejszy wzrost wynagrodzeń w Polsce i większy spadek PPI od prognoz

Produkcja przemysłowa w Polsce (r/r) - grudzień:

Wartość: 0,2%

Prognoza: 1,8%

Poprzednio: -1,5%

PPI (r/r) - grudzień:

Wartość: -2,6%

Prognoza: -2,4%

Poprzednio: -3,7%

Wynagrodzenia (r/r) - grudzień:

Wartość: 9,8%

Prognoza: 11,3%

Poprzednio: 10,5%

Przeciętne zatrudnienie (r/r) - grudzień:

Wartość: -0,6%

Prognoza: -0,5%

Poprzednio: -0,5%

Dane dotyczące zatrudnienia okazały się niższe od prognoz. Spadek przeciętnego zatrudnienia w grudniu okazał się nieco wyższy niż zakładano, a tempo wzrostu wynagrodzeń spadło do 9,8%. Dynamika wzrostu spadła poniżej 10% po raz pierwszy od zeszłego grudnia. Sezonowo, ostatni miesiąc roku wskazuje tendencje do niższych odczytów dynamiki wzrostu wynagrodzeń niż pozostałe miesiące, stąd ciężko jest jeszcze uznać, że tempo wzrostu wynagrodzeń trwale zmalało. Z perspektywy zarządzania stopami procentowymi i presji inflacyjnej dynamiki wynagrodzeń stanowią bardzo istotną składową, gdyż w ostatnich miesiącach to przede wszystkim koszty pracy dokładały się do utrwalenia inflacji.

W przypadku produkcji przemysłowej odczyt okazał się słabszy niż prognozowano, choć w porównaniu do poprzedniego miesiąca dynamika produkcji przynajmniej powróciła do wartości większych od zera.

Na rynku walutowym nie widać znacznych ruchów po danych. Złoty w pierwszej reakcji lekko stracił w stosunku do euro, jednak szybko nadrobił straty i obecnie kontynuuje trend lekkiego umacniania. Źródło: xStation