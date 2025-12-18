PILNE: Wskaźnik CPI w USA niższy od oczekiwań! EURUSD rośnie!

14:30, Stany Zjednoczone – dane o inflacji za listopad:

CPI (r/r): aktualny odczyt 2,7% (prognoza 3,1%; poprzednio 3,0%)

CPI bazowy (r/r): aktualny odczyt 2,6% (prognoza 3,0%; poprzednio 3,0%)

14:30, Stany Zjednoczone – dane z rynku pracy:

Initial Jobless Claims: aktualny odczyt 224 tys. (prognoza 225 tys.; poprzednio 236 tys.)

Continuing Jobless Claims: aktualny odczyt 1 897 tys. (prognoza 1 930 tys.; poprzednio 1 838 tys.)

4-tygodniowa średnia liczby wniosków o zasiłek: aktualny odczyt 217,50 tys (poprzednio 216,75 tys.)

Dlaczego ten dane są ważne? - Dane o inflacji (CPI)

Dane o inflacji CPI są kluczowe, ponieważ pokazują tempo wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w gospodarce. CPI w ujęciu rocznym i miesięcznym informuje o tym, jak szybko rosną ceny, natomiast CPI bazowy, który pomija zmienne ceny żywności i energii, daje obraz trwałej inflacji. Te wskaźniki są ściśle obserwowane przez rynki i bank centralny, ponieważ wyższa inflacja może prowadzić do podwyżek stóp procentowych przez Fed, co wpływa na wartość dolara, rentowności obligacji i ceny akcji. Stabilny lub umiarkowany wzrost CPI wskazuje na umiarkowaną presję cenową, co może oznaczać, że polityka monetarna pozostaje stabilna, a gospodarka rozwija się w zrównoważony sposób.

W listopadzie inflacja w USA okazała się niższa od oczekiwań. Roczny wskaźnik CPI wyniósł 2,7%, podczas gdy prognozowano 3,1%, a poprzednio było 3,0%. CPI bazowy, który nie uwzględnia cen żywności i energii, wyniósł 2,6% w ujęciu rocznym, podczas gdy prognoza zakładała 3,0%.

Niższe od oczekiwań odczyty zarówno CPI ogólnego, jak i bazowego, sugerują, że presja inflacyjna w gospodarce słabnie. To oznacza, że ceny rosną wolniej, co może zwiększać prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych przez Fed. Dla rynków finansowych jest to sygnał pozytywny, głównie dla rynku akcyjnego, natomiast może osłabiać dolara w krótkim terminie.

Dlaczego ten dane są ważne? - Dane z rynku pracy

Initial i Continuing Jobless Claims obrazują kondycję rynku pracy. Initial Claims pokazuje nowe wnioski o zasiłek, a Continuing Claims liczbę osób pozostających bez pracy przez dłuższy czas. Silny rynek pracy zwiększa presję płacową i inflacyjną, co może wpływać na decyzje Fed, a słabszy wymaga łagodniejszej polityki. Te dane pomagają również ocenić tempo wzrostu gospodarczego i zmiany w konsumpcji.

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (Initial Jobless Claims) wyniosła 224 tys., nieco poniżej prognozy 225 tys. i spadła w porównaniu do 236 tys. w poprzednim tygodniu. Liczba osób pozostających na zasiłku przez dłuższy czas (Continuing Jobless Claims) wyniosła 1 897 tys., poniżej prognozy 1 930 tys., ale wyższa od poprzedniego odczytu 1 838 tys. Czterotygodniowa średnia wniosków wyniosła 217,5 tys., minimalnie wyższa od wcześniejszej 216,75 tys.

Dane te pokazują, że rynek pracy pozostaje stosunkowo stabilny. Spadek nowych wniosków sugeruje, że nadal powstają miejsca pracy, natomiast lekki wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych może wskazywać na pewne wyzwania w zatrudnieniu. Ogólnie rynek pracy nie daje sygnałów nagłego pogorszenia, co jest ważne dla oceny presji płacowej i inflacyjnej w gospodarce.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5