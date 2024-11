PILNE: Wstępne CPI w Niemczech wyższe od oczekiwań

Wskaźnik CPI w Niemczech za październik (r/r):

Wartość: 2%

Prognoza: 1,8%

Poprzednio: 1,6%

Wskaźnik CPI w Niemczech za październik (m/m):

Wartość: 0,4%

Prognoza: 0,2%

Poprzednio: 0%

Dane inflacyjne z Niemiec okazały się wyższe od oczekiwań, co wsparło notowania pary EURUSD, która wymazała wzrosty spowodowane danymi o zmianie PKB z początku dnia. Po danych o niemieckiej inflacji euro powraca jednak do tendencji aprecjacyjnych i zbliża się do przebicia poziomów sprzed danych o PKB.

Źródło: xStation