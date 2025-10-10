Applied Digital przyspiesza rozwój. Akcje rosną o blisko 20%

Applied Digital Corp znacznie przekroczyła oczekiwania analityków w pierwszym kwartale swojego roku fiskalnego, osiągając przychody na poziomie 64,2 mln USD, co oznacza wzrost o 84% rok do roku. Głównym źródłem dochodów jest wynajem mocy obliczeniowej w centrach danych, który stanowi blisko 60% przychodów. Firma zaskoczyła rynki także informacją o nowej umowie z CoreWeave, dzięki której kampus Polaris Forge 1 w pełni wykorzystuje swoją moc 400 MW.

Kluczowym czynnikiem dalszego wzrostu jest budowa nowego kampusu Polaris Forge 2, który doda kolejne 300 MW, a docelowo może osiągnąć nawet 1 GW mocy obliczeniowej. Obiekt ma zacząć działać w 2026 roku i osiągnąć pełne wykorzystanie w 2027. To wyraźny sygnał, że firma ma jeszcze spory potencjał rozwoju, co zmienia wcześniejsze obawy, że osiągnęła już swój limit.

Choć firma nadal generuje stratę operacyjną i ponosi wysokie koszty inwestycyjne, zapewniła finansowanie 5 mld USD, które pozwoli na dokończenie rozbudowy. Zarząd jest przekonany, że dzięki rosnącym wydatkom na sztuczną inteligencję, Applied Digital jest dobrze pozycjonowana, by zdobywać kolejne kontrakty i zwiększać przychody.



Akcje spółki znajdują się obecnie w silnym trendzie wzrostowym. Od począku roku zyskały już około 350%, a ostatnie wyniki dodatkowo pobudziły zainteresowanie inwestorów.



Źródło: xStation5