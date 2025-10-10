US100 traci 1,10% ✂️

Najważniejsze wnioski Wall Street spada po komentarzach Trumpa o Chinach na TruthSocial

Amerykańskie akcje odwróciły wcześniejsze wzrosty w dniu dzisiejszym po tym, jak Donald Trump opublikował wpis na TruthSocial, ostrzegając przed nasilającymi się napięciami handlowymi z Chinami. Były prezydent twierdził, że Pekin wysłał listy do krajów na całym świecie, w których zapowiada wprowadzenie szerokich kontroli eksportowych na metale ziem rzadkich i inne kluczowe surowce. Trump posunięcie to opisał jako „wrogie” oraz dodał, że Stany Zjednoczone będą zmuszone odpowiedzieć możliwymi środkami odwetowymi, w tym „masowym podniesieniem ceł” na import z Chin. Rynki zinterpretowały to jako możliwy powrót do konfrontacji handlowej. Publikacja wzbudziła obawy przed odnowieniem wojny handlowej, co pogorszyło nastroje inwestorów na rynkach globalnych. US500 traci 0,80%, US100 zniżkuje 1,10%, a US2000 o 1,30%. Indeks dolara amerykańskiego (USDIDX) osłabił się o 0,50%.

