Rząd USA rozpoczął zwolnienia federalne; Wall Street pogłębia wyprzedaż 🔨

Najważniejsze wnioski Wall Street pogłębia wyprzedaż po informacji o rozpoczęciu znaczących zwolnień federalnych w wyniku shutdownu

Amerykańskie indeksy pogłębiają wyprzedaż po doniesieniach, że Biały Dom rozpoczął na dużą skalę zwolnienia pracowników federalnych w związku z przedłużającym się paraliżem rządu (shutdownem). Dyrektor budżetu Russ Vought potwierdził, że rozpoczęła się redukcja etatów (ang. reductions in force), co oznacza pierwsze masowe zwolnienia w czasie przerwy w finansowaniu w historii współczesnej. Posunięcie to postrzegane jest jako próba wywarcia presji na Demokratów w Kongresie. Rynki zareagowały na tą informację dalszą wyprzedażą. W momencie publikacji US100 traci 2,40%, US500 1,80%, a US2000 2,10%, co odzwierciedla szeroką słabość w niemal wszystkich sektorach. Tymczasem członek Rezerwy Federalnej Christopher Waller powtórzył, że presja inflacyjna związana z taryfami ma prawdopodobnie charakter przejściowy, podkreślając znaczenie nadchodzących danych o inflacji (CPI) dla dalszych decyzji polityki monetarnej. Również dzisiaj, Biuro Statystyki Pracy (BLS) potwierdziło, że raport CPI zostanie opublikowany z opóźnieniem – 24 października, natomiast pozostałe dane makroekonomiczne pozostaną wstrzymane do momentu przywrócenia normalnego funkcjonowania administracji rządowej.

