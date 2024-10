PILNE: Wstępny odczyt inflacji w Polsce zgodny z prognozami

CPI za wrzesień (r/r):

Wartość: 4,9%

Prognoza: 4,9%

Poprzednio: 4,3%

CPI za wrzesień (m/m);

Wartość: 0,1%

Prognoza: 0,1%

Poprzednio: 0,1%

Wstępne odczyty wskazują na utrzymanie się tendencji wzrostowych inflacji w Polsce. Wzrost na poziomie 4,9% w ujęciu r/r pozostaje zgodny z rynkowymi prognozami, stąd w obliczu braku pozytywnego zaskoczenia wobec kreowania się zmian cen, dane nie wspierają scenariusza przyspieszenia obniżki stóp procentowych w Polsce. Stąd po publikacji danych widzimy lekkie umocnienie złotego w stosunku do dolara. Warto jednak podkreślić, że nie jest to odczyt na tyle zaskakujący, by spodziewać się trwałego i mocniejszego ruchu.