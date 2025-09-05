PILNE: Zamówienia w niemieckich fabrykach mocno spadają 📉Mieszana sprzedaż detaliczna z UK

Zamówienia w niemieckich fabrykach spadają o 2,9% m/m wobec oczekiwań wzrostu na poziomie 0,5% i o 1% w poprzednim odczycie

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii m/m (sierpień): 0,6% (prognoza 0,2%, poprzednie 0,9%)

Bazowa sprzedaż detaliczna: 0,5% m/m wobec oczekiwań na poziomie 0,3% i 0,6% w poprzednim odczycie.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii r/r: 1,1% wobec oczekiwań na poziomie 1,3% i 1,7% w poprzednim odczycie.

Dane z Niemiec rozczarowały – zamówienia w przemyśle spadły w sierpniu o -2,9% m/m, podczas gdy rynek liczył na umiarkowany wzrost o 0,5%. Wynik potwierdza słabość niemieckiego przemysłu, który wciąż zmaga się z ograniczonym popytem zewnętrznym i wewnętrznym, a także wysokimi kosztami finansowania i energii. Zwiększa to obawy o dalsze pogorszenie perspektyw dla największej gospodarki strefy euro w drugiej połowie roku.

Lepsze okazały się dane z Wielkiej Brytanii. Sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 0,6% m/m (prognoza: 0,2%), a sprzedaż bazowa wyniosła 0,5% wobec konsensusu 0,3%. Dynamika rok do roku wskazuje jednak na spowolnienie – wzrost wyniósł tylko 1,1% wobec oczekiwanych 1,3% i 1,7% w lipcu. Sugeruje to, że konsumpcja wciąż pozostaje relatywnie odporna, choć presja wysokich stóp procentowych i kosztów życia zaczyna coraz wyraźniej ograniczać potencjał dalszego odbicia.

