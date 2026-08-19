Podsumowanie dnia: Bessent trzęsie rynkiem, Tusk ogłasza duże zmiany podatkowe (19.08.2026)

Po początkowych spadkach, skromne zyski notuje dziś większość kluczowych amerykańskich indeksów. 0,3% nad kreską znajduje się S&P 500, 0,2% zyskuje zaś Dow Jones. Nasdaq 100 traci 0,1%.

Uwaga inwestorów kotwiczy jednak gdzie indziej. O blisko 3,5% rosną dziś ceny złota, 0,8% traci zaś amerykański dolar.

Gdzie szukać przyczyny takowych ruchów?

Scott Bessent, Sekretarz Skarbu USA, ogłosił dziś plany podwojenia operacji skupu amerykańskich obligacji długoterminowych. Program ma wejść w życie 9 września i obowiązywać co najmniej do 4 listopada, kiedy Departament Skarbu poda nowe plany kwartalne. Uwaga skupi się głównie na długim końcu krzywej, tj. skupie obligacji skarbowych o długich terminach zapadalności.

Obserwujemy znaczny spadek rentowności na całej rozpiętości krzywej, szczególnie silny na jej długim końcu. To dobra wiadomość dla rynku akcji. Z co najmniej dwóch względów.

Po pierwsze, zmniejsza atrakcyjność obligacji jako stosunkowo bezpiecznej alternatywy inwestycyjnej.

Po drugie, może przełożyć się na spadek kosztów finansowania dla przedsiębiorstw.

Należy jednak zaznaczyć, że rentowności obligacji wciąż pozostają bliskie wieloletnim maksimom. W przypadku 30-letnich obligacji odległość od 19-letniego szczytu to niespełna 14 pb. Skala zmian jest zauważalna, natomiast mało prawdopodobnym wydaje się, że doprowadzi do długofalowej zmiany trendów.

Giełda

Jak wspominaliśmy, dzisiejsze działania Departamentu Skarbu wsparły skromne odbicie na rynku akcji.

Wykres 1: Zwycięzcy i przegrani na S&P 500 (19.08.2026)

Źródło: XTB Research, 19.08.2026

Nagłówki branżowych mediów dominuje dziś przeszło 150-proc. wzrost cen akcji Moderny. To pokłosie ogłoszenia pozytywnych wyników badań późnej fazy nad spersonalizowaną szczepionką na raka. W połączeniu z lekiem immunologicznym Keytruda firmy Merck zmniejszyła ona nawroty czerniaka skuteczniej niż sama immunoterapia. Jest dostosowana do specyficznych mutacji guza konkretnego pacjenta, a proces jej produkcji zajmuje około sześciu tygodni. Prezes Moderny, Stephane Bancel, ocenił, że może zostać zatwierdzona już w 2027 r.

Warto wspomnieć także o znacznym wzroście cen akcji kosmetycznego giganta – Estee Lauder (+17%). To pokłosie imponujących wyników kwartalnych. Przychody przekroczyły oczekiwania i znów wykazują dodatnią dynamikę w ujęciu rocznym (po trzech niechlubnych kwartałach przerwy). Firma podniosła także oczekiwania dotyczące skorygowanej marży operacyjnej. Dyrektor generalny, Stephane de La Faverie, w ramach działań mających poprawić rentowność, potwierdził również planowaną redukcję zatrudnienia o blisko 10 000 stanowisk.

Na rynku europejskim bez rewelacji. Niemiecki DAX oraz francuski CAC40 zakończyły dzień na niemal niezmienionym poziomie. Traci hiszpański Ibex 35 (-0,4%).

Na plus wyróżnia się polski WIG20 (+1,7%). Paradoksalnie, za ruchem mogą stać zmiany podatkowe ogłoszone na konferencji prasowej przez premiera Tuska oraz ministra finansów, Andrzeja Domańskiego.

Wzrośnie pierwszy próg podatku PIT – z 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych (do tej kwoty wciąż będzie obowiązywać stawka 12%)

Wprowadzona zostanie nowa, pośrednia stawka podatku: 24%. Obejmować będzie przychody z przedziału 130 do 150 tysięcy złotych.

Nadwyżka dochodów powyżej 150 tysięcy złotych będzie opodatkowana najwyższą stawką 32%.

Zmianie nie ulegnie kwota wolna od podatku (30 tysięcy złotych).

To jednak nie wszystko. Zmiany mają być w dużej mierze finansowane wyższym podatkiem CIT dla dużych firm.

Przedsiębiorstwa osiągające roczne przychody przekraczające 50 milionów euro (ok. 216 milionów złotych) zapłacą nie 19% a 22% podatku.

Dodatkowy podatek dla osób zarabiających powyżej 1 mln zł rocznie zostanie z kolei powiększony z 4% do 5%.

Co więcej, rząd planuje znaczne obniżenie limitu przychodów dla podatników ryczałtowych – z obecnych 2 milionów euro do 250 tysięcy euro, co powinno skłonić wielu przedsiębiorców do przejścia na zasady ogólne.

Podwyżka CITu dla największych firm, które dominują w indeksie WIG20, powinna mocno ciążyć ich wycenom. Wyższy podatek to niższe zyski netto i mniejsza przestrzeń do wypłacania dywidend. Reakcja indeksu nie jest jednak irracjonalna.

Ogłoszenie docelowych planów podatkowych zdjęło z rynku premię za ryzyko. Inwestorzy obawiali się pogłębienia deficytu budżetowego. Fakt, że rząd zamierza sfinansować ulgi w PIT poprzez dodatkowe opodatkowanie największych przedsiębiorstw, ogranicza ryzyko tąpnięcia na polskim długu. Nowa stawka CIT nadal będzie zaś oscylować wokół europejskiej średniej.

Zmiany w podatku PIT zostawią zaś w kieszeniach wielu Polaków więcej pieniędzy. Wzrost dochodu rozporządzalnego może napędzić konsumpcję.

Wykres 2: Zwycięzcy i przegrani na WIG20 (19.08.2026)

Źródło: XTB Research, 19.08.2026

Waluty

Ważony handlem indeks dolara spadł dziś o 0,8%, sięgając najniższego poziomu od maja. Ruch podobnej skali obserwujemy na parze EURUSD (+0,8%), która zbliża się do 1,17.

Wykres 3: Notowania wybranych walut (19.08.2026)

Źródło: XTB Research, 19.08.2026

Po raz ostatni tak pokaźne osłabienie obserwowaliśmy po lipcowym posiedzeniu Fedu, które doprowadziło do wycofania przez inwestorów znacznej części zakładów za podwyżkami stóp procentowych.

Choć technicznie dzisiejsze działania Departamentu Skarbu nie są luzowaniem polityki monetarnej (to leży w gestii Rezerwy Federalnej), to z perspektywy rynku efekt jest podobny. Decyzja oznacza pojawienie się na rynku większej ilości dolarów, co naturalnie prowadzi do deprecjacji waluty.

Nawiasem mówiąc, zwiększa to w naszej opinii prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych przez Fed – takowy ruch możnaby potraktować jako swego rodzaju narzędzie równoważące. Nie widzimy natomiast na ten moment istotnej reakcji rynku w tym zakresie – wyceny wciąż przypisują podwyżce na jesieni mniej niż 50% prawdopodobieństwa.

Decyzja Departamentu Skarbu to nie jedyny czynnik ciążący dolarowi. Na przestrzeni ostatniego miesiąca waluta osłabiła się o przeszło 3%, za czym stał pokaźny repricing w zakresie dalszej ścieżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej. Inwestorzy wycofali znaczną część zakładów za podwyżkami na co wpłynęły zarówno nieprzekonujące komunikaty ze strony prezesa Warsha, jak i dane z amerykańskiej gospodarki.

Kolejny istotny sprawdzian czeka dolara w przyszłym tygodniu, na kiedy zaplanowana jest publikacja inflacji PCE (26.08). Jest to miara opóźniona, ale historycznie preferowana przez FOMC przy podejmowaniu decyzji ws. polityki monetarnej. Sceptycznie wypowiadał się natomiast na jej temat Kevin Warsh, nazywając bazowy wskaźnik PCE “naukowymi domysłami” (eng: “scientific wild guess”).

Niewykluczone, że ów temat poruszony zostanie podczas sympozjum w Jackson Hole (27-29.08) – jednej z dwóch najistotniejszych konferencji bankierów centralnych w roku. Po ostatnim posiedzeniu Fedu jasnym wydaje się to, że inwestorzy oczekiwać będą wówczas ze strony prezesa Warsha nieco więcej klarowności.