Podsumowanie dnia: Bitcoin w rejonach 69 000 USD; złoto i srebro na nowych szczytach 🟢

Indeksy w USA ko艅cz膮 dzie艅 na niewielkim plusie wobec braku katalizatorów do ruchu w gór臋 lub w dó艂. Sezon wyników spó艂ek przebiega póki co umiarkowanie. S膮 spó艂ki które pozytywnie zaskoczy艂y, ale s膮 tak偶e wyniki poni偶ej oczekiwa艅. W efekcie na rynku obserwujemy dosy膰 nisk膮 zmienno艣膰 w dniu dzisiejszym.

Indeksy w USA ko艅cz膮 dzie艅 na niewielkim plusie wobec braku katalizatorów do ruchu w gór臋 lub w dó艂. Sezon wyników spó艂ek przebiega póki co umiarkowanie. S膮 spó艂ki które pozytywnie zaskoczy艂y, ale s膮 tak偶e wyniki poni偶ej oczekiwa艅. W efekcie na rynku obserwujemy dosy膰 nisk膮 zmienno艣膰 w dniu dzisiejszym.

Indeksy w USA ko艅cz膮 dzie艅 na niewielkim plusie wobec braku katalizatorów do ruchu w gór臋 lub w dó艂. Sezon wyników spó艂ek przebiega póki co umiarkowanie. S膮 spó艂ki które pozytywnie zaskoczy艂y, ale s膮 tak偶e wyniki poni偶ej oczekiwa艅. W efekcie na rynku obserwujemy dosy膰 nisk膮 zmienno艣膰 w dniu dzisiejszym.

Indeksy w USA ko艅cz膮 dzie艅 na niewielkim plusie wobec braku katalizatorów do ruchu w gór臋 lub w dó艂. Sezon wyników spó艂ek przebiega póki co umiarkowanie. S膮 spó艂ki które pozytywnie zaskoczy艂y, ale s膮 tak偶e wyniki poni偶ej oczekiwa艅. W efekcie na rynku obserwujemy dosy膰 nisk膮 zmienno艣膰 w dniu dzisiejszym.

Indeksy w USA ko艅cz膮 dzie艅 na niewielkim plusie wobec braku katalizatorów do ruchu w gór臋 lub w dó艂. Sezon wyników spó艂ek przebiega póki co umiarkowanie. S膮 spó艂ki które pozytywnie zaskoczy艂y, ale s膮 tak偶e wyniki poni偶ej oczekiwa艅. W efekcie na rynku obserwujemy dosy膰 nisk膮 zmienno艣膰 w dniu dzisiejszym.

Indeksy w USA ko艅cz膮 dzie艅 na niewielkim plusie wobec braku katalizatorów do ruchu w gór臋 lub w dó艂. Sezon wyników spó艂ek przebiega póki co umiarkowanie. S膮 spó艂ki które pozytywnie zaskoczy艂y, ale s膮 tak偶e wyniki poni偶ej oczekiwa艅. W efekcie na rynku obserwujemy dosy膰 nisk膮 zmienno艣膰 w dniu dzisiejszym.

Najwi臋cej zyskuje US100 (+0,50%) do poziomu 20500 punktów, nast臋pnie US500 (+0,45%) powracaj膮c powy偶ej 5900 punktów oraz US2000, który nie notuje wi臋kszych zmian i pozostaje w okolicach 2300 punktów.

Najwi臋cej zyskuje US100 (+0,50%) do poziomu 20500 punktów, nast臋pnie US500 (+0,45%) powracaj膮c powy偶ej 5900 punktów oraz US2000, który nie notuje wi臋kszych zmian i pozostaje w okolicach 2300 punktów.

Najwi臋cej zyskuje US100 (+0,50%) do poziomu 20500 punktów, nast臋pnie US500 (+0,45%) powracaj膮c powy偶ej 5900 punktów oraz US2000, który nie notuje wi臋kszych zmian i pozostaje w okolicach 2300 punktów.

Najwi臋cej zyskuje US100 (+0,50%) do poziomu 20500 punktów, nast臋pnie US500 (+0,45%) powracaj膮c powy偶ej 5900 punktów oraz US2000, który nie notuje wi臋kszych zmian i pozostaje w okolicach 2300 punktów.

Najwi臋cej zyskuje US100 (+0,50%) do poziomu 20500 punktów, nast臋pnie US500 (+0,45%) powracaj膮c powy偶ej 5900 punktów oraz US2000, który nie notuje wi臋kszych zmian i pozostaje w okolicach 2300 punktów.

Najwi臋cej zyskuje US100 (+0,50%) do poziomu 20500 punktów, nast臋pnie US500 (+0,45%) powracaj膮c powy偶ej 5900 punktów oraz US2000, który nie notuje wi臋kszych zmian i pozostaje w okolicach 2300 punktów.