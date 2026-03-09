Podsumowanie Dnia: Bliski Wschód podpala rynek ropy

Dzisiaj mija kolejny dzień konfliktu w Zatoce Perskiej, a sytuacja w regionie wciąż pozostaje napięta.
Po weekendowej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny ropy gwałtownie wzrosły i chwilowo zbliżyły się do poziomu 115–120 USD za baryłkę. Wzrost był reakcją na ataki USA i Izraela na irańską infrastrukturę energetyczną oraz odwetowe działania Iranu wobec instalacji naftowych w regionie, co zwiększyło obawy o zakłócenia globalnej podaży surowca.
Państwa grupy G7 deklarują gotowość do uwolnienia części strategicznych rezerw ropy, jeśli sytuacja na rynku będzie tego wymagać. Celem takiego działania byłoby ograniczenie gwałtownego wzrostu cen i złagodzenie skutków zakłóceń w dostawach wywołanych konfliktem na Bliskim Wschodzie.
Sama zapowiedź możliwej interwencji ze strony państw G7 częściowo uspokoiła nastroje na rynku i przyczyniła się do spadku cen ropy. W efekcie cena baryłki obniżyła się poniżej poziomu 100 USD.
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że analizuje różne opcje mające na celu ograniczenie wzrostu cen ropy w związku z napięciami na Bliskim Wschodzie. Trump stwierdził również, że posiada plan na powstrzymanie dalszego wzrostu cen ropy, jednak nie ujawnił szczegółów dotyczących jego realizacji.
Indeksy na Wall Street pozostają pod presją, mimo że udało się częściowo ograniczyć wcześniejsze spadki. Na moment pisania tego podsumowania, na chwilę przed godziną 20 Dow Jones obniża się o około 0,7%, S&P 500 traci około 0,3%, natomiast Nasdaq notuje niewielki wzrost.
Notowania na Starym Kontynencie również dzisiaj przebiegały pod wyraźnym znakiem wyprzedaży. Brytyjski FTSE 100 stracił ponad 0,3%, francuski CAC 40 spadł o prawie 1%, niemiecki DAX obniżył się o około 0,8%, a hiszpański IBEX 35 zniżkował o ponad 0,7%.
- Notowania na warszawskim parkiecie nie okazały się wyjątkiem. Szeroki WIG zniżkował o 0,3%, indeks blue chipów spadł o prawie 0,2%. Gorzej radziły sobie mniejsze indeksy, mWIG40 stracił prawie 0,5%, natomiast sWIG80 blisko 0,9%.
W styczniu niemiecki przemysł odnotował gwałtowny spadek zamówień o 11,1% w ujęciu miesięcznym, znacznie powyżej prognozowanych 4,5%, co zniwelowało grudniowy wzrost o 6,4%. Zamówienia krajowe zmniejszyły się o 16,2%, a zagraniczne o 7,1%, natomiast produkcja przemysłowa spadła o 0,5%.
Na rynku metali szlachetnych złoto traci około 0,3% i oscyluje wokół 5100 USD za uncję. Lepiej radzi sobie srebro, które rośnie o ponad 2% i ponownie zbliża się do 85 USD za uncję. Pallad i platyna zyskują dziś podobnie, ponad 4%.
Kontrakty na gaz ziemny (NATGAS) spadają o ponad 6% w dzisiejszych notowaniach.
Na rynku kryptowalut powiem pozytywnego sentymentu. Większość altcoinów zyskuje dzisiaj na wartości. Sam Bitcoin rośnie dzisiaj o ponad 3,5% do poziomu ponad 68 000 USD, a Etherem zyskuje ponad 4% i przebija 2000 USD.
Podsumowanie dnia: Koniec tygodnia z ropą za 100$ i indeksami na czerwono
