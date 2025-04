Podsumowanie dnia - Brak zmienności przy zamkniętych rynkach

Zdecydowana większość rynków giełdowych jest zamknięta w Wielki Piątek. To również powoduje, że handel na wielu surowcach również jest wstrzymany. Dzisiaj normalnie działał rynek azjatycki, rynek walutowy i kryptowalut.

Zdecydowana większość rynków giełdowych jest zamknięta w Wielki Piątek. To również powoduje, że handel na wielu surowcach również jest wstrzymany. Dzisiaj normalnie działał rynek azjatycki, rynek walutowy i kryptowalut.

Zdecydowana większość rynków giełdowych jest zamknięta w Wielki Piątek. To również powoduje, że handel na wielu surowcach również jest wstrzymany. Dzisiaj normalnie działał rynek azjatycki, rynek walutowy i kryptowalut.

Zdecydowana większość rynków giełdowych jest zamknięta w Wielki Piątek. To również powoduje, że handel na wielu surowcach również jest wstrzymany. Dzisiaj normalnie działał rynek azjatycki, rynek walutowy i kryptowalut.

Zdecydowana większość rynków giełdowych jest zamknięta w Wielki Piątek. To również powoduje, że handel na wielu surowcach również jest wstrzymany. Dzisiaj normalnie działał rynek azjatycki, rynek walutowy i kryptowalut.

Zdecydowana większość rynków giełdowych jest zamknięta w Wielki Piątek. To również powoduje, że handel na wielu surowcach również jest wstrzymany. Dzisiaj normalnie działał rynek azjatycki, rynek walutowy i kryptowalut.