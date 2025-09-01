czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Podsumowanie dnia: Dominacja srebra oraz złota; dolar w odwrocie

20:05 1 września 2025
  • Kontrakty terminowe na amerykański indeksy zyskują po ok. 0,10% w pierwszym dniu tygodnia. Zmienność na rynku jest ograniczona, ponieważ giełdy kasowe pozostają w dniu dzisiejszym zamknięte z powodu Święta Pracy w USA.
  • Lekkie wzrosty na kontraktach mogą wynikać z decyzji Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Okręgu Federalnego w sprawie taryf ogłaszanych przez Trumpa. Decyzja została podjęta w piątek i podważa legalność taryf wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa.
  • Taka decyzja może potencjalnie oznaczać ulgę dla wielu firm i lepsze perspektywy dla wzrostu gospodarczego.
  • Dużo dzieje się natomiast na rynku surowców, gdzie potężne wzrosty notowań obserwujemy na rynku metali szlachetnych, złocie oraz srebrze. Wzrosty widzimy również na ropie naftowej. Z drugiej strony duże spadki widzimy na NATGAS gdzie przedłużany jest trend spadkowy.
  • Wśród najbardziej tracących walut G10 znajduje się frank szwajcarski, jen japoński, dolar kanadyjski oraz dolar amerykański. Z kolei stosunkowo dobrze radzi sobie funt brytyjski oraz dolar nowozelandzki. EURUSD zyskuje 0,12% do 1,1701.
  • Dzisiejsze dane o polskim PKB nie dostarczyły żadnych niespodzianek. Finalny odczyt był zgodny z założeniami, jakie były postawione przez rynek, a polska gospodarka zaczyna łapać wiatr w żagle i notuje stabilny wzrost.
  • Sentyment na rynku kryptowalut nadal jest słaby, jednak dynamika spadków powoli spowalnia. Bitcoin w dniu dzisiejszym próbuje odbijać (+0,36% do 108,600 USD), natomiast pozostałe altcoiny wraz z Ethereum wyraźnie tracą (1,70% do 4320 USD). 
  • World Liberty Financial (WLFI) rozpoczyna dzisiaj handel na głównych giełdach kryptowalutowych, w tym na Binance, OKX i Bybit. Token, pierwotnie sprzedawany w zeszłym roku jako instrument do głosowania, jest teraz dostępny do handlu. 
  • WLFI jest projektem bezpośrednio związanym z rodziną prezydencką USA, w tym z Donaldem Trumpem.

