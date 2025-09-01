Token World Liberty Financial rozpoczyna handel na giełdach krypto 💲

World Liberty Financial (WLFI) rozpoczyna dzisiaj handel na głównych giełdach kryptowalutowych, w tym na Binance, OKX i Bybit. Token, pierwotnie sprzedawany w zeszłym roku jako instrument do głosowania, jest teraz dostępny do handlu.

WLFI jest projektem bezpośrednio związanym z rodziną prezydencką USA, w tym z Donaldem Trumpem. Wczesnym inwestorom wolno sprzedać jedynie 20% posiadanych tokenów. Jest to świadoma strategia zarządzania podażą w wolnym obrocie, która ma ograniczyć krótkoterminową presję sprzedażową. Na początku notowań cena wynosiła około 0,31 USD. Jednak potem spadła do 0,24 USD, co implikuje kapitalizację w pełni rozwodnioną na poziomie 24 mld USD. Token znajduje się obecnie na 26 miejscu wśród wszystkich projektów kryptowalut pod względem kapitalizacji. Według szacunków rodzina Trumpów zarobiła już około 500 mln USD na szerszym pakiecie produktów World Liberty, obejmującym stablecoiny, kopanie kryptowalut oraz fundusze aktywów cyfrowych. Pomimo krytyki dotyczącej potencjalnego konfliktu interesów, wynikającego z wpływu Trumpa na regulacje, do projektu napływa wielu inwestorów detalicznych liczących na szybkie zyski.

Na szerokim rynku kryptowalut nastroje są mieszane, lecz wyprzedaż z ostatnich dnia zdaje się spowalniać. Bitcoin konsoliduje się w okolicach 108,000 USD, czyli ważnym poziomie wsparcia.

Historycznie wrzesień był słabym momentem dla rynku. W tym okresie często obserwowaliśmy spadki. Są jednak wyjątki, jak zeszły rok, w którym Bitcoin zyskał 7,9%, a spadki zatrzymały się po pierwszym tygodniu września.