Podsumowanie dnia: ECB utrzymuje stopy procentowe, Wall Street mieszanie przyjmuje wyniki spółek

Sentyment na Wall Street pozostaje mieszany w świetle różnych reakcji na wyniki finansowe kluczowych spółek. S&P 500 oraz Nasdaq zyskują aktualnie ok. 0,3%, natomiast DJIA oraz Russell 2000 tracą kolejno 0,4% oraz 1,1%.

IBM (IBM.US) opublikował w większości lepsze od oczekiwań wyniki, jednak słabość kluczowego segmentu oprogramowania mocno rozczarowała inwestorów, co stwarza przestrzeń pod wątpliwości odnośnie perspektyw spółki do podwyżki prognoz przychodów w 2H25. Akcje spółki tracą 7,7%.

Honeywell (HONE.US) pobił prognozy w Q2 2025, wypracowując EPS na poziomie 2,75 USD. Przychody wzrosły o 8% do 10,35 mld USD. Wzrost napędzany był przez segmenty automatyki budynkowej i obrony, które obroniły się pomimo presji na marżach.

Chevron (CVX.US) uzyskał zgodę Białego Domu, aby kontynuować wydobycie ropy w Wenezueli. Decyzja jest częścią szerszych rozmów między USA a Wenezuelą w ramach których doszło m.in. do wymiany więźniów.

Na rynku forex: euro umacnia się po zapowiedzianej nie wprost pauzie w luzowaniu polityki monetarnej (EURUSD: +0,03% do 1.177, EURJPY: +0,2%, EURGBP: +0,5%, EURCHF: +0,2%). Dolar amerykański umacnia się głównie względem bezpiecznych przystani walutowych, tj. franka (USDCHF: +0,3%) oraz jena (USDJPY: +0,25%).

