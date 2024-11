Podsumowanie dnia: Europejskie akcje zyskują mimo braku handlu w USA

Inflacja CPI w Niemczech wzrosła poniżej oczekiwań (2,2% r/r, prognoza: 2,3%). W ujęciu miesiąc do miesiąc mamy do czynienia jednak ze spadkiem cen o 0,2% (poprzednio: +0,4%), co odzwierciedla dalsze ochładzanie się niemieckiej gospodarki.