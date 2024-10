Podsumowanie dnia: GOLD traci 1% pod presją dolara i ropy💵 US100 ogranicza wzrosty do 1%, pod presją doniesień z Bliskiego Wschodu

Indeksy w USA redukuj膮 wzrosty z pierwszej cz臋艣ci dnia po informacjach o mo偶liwej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, a konkretnie potencjalnej odpowiedzi Izraelu na ostatnie Ira艅skie ataki rakietowe tj. ataku na obiekty energetyczne wg. Informacji przekazanych agencji NBC, przez administracj臋 ameryka艅sk膮; IDF przekaza艂o tak偶e, 偶e zlikwidowano kolejnego sukcesora Hezbollahu, a Netanjahu ostrzeg艂 Liban przed 'obróceniem kraju w gruzy' podobne do Strefy Gazy,

