Podsumowanie dnia: indeksy pogłębiają spadki, złoto na nowym ATH, a dolar traci 📄

Indeksy pogłębiają spadki z początku sesji. W momencie publikacji US500 traci 0,35% do 5866 punktów, US100 jest notowany 0,70% niżej do 20600 punktów, a indeks spółek o mniejszej kapitalizacji, czyli US2000 zmniejsza wzrosty z 1,10% do 0,40% obecnie.