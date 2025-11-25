Akcje SanDisk spadają mimo wejścia spółki do indeksu S&P 500 📈

SanDisk (SNDK.US) weszło do indeksu S&P 500, jednak nie poprawiło to krótkoterminowych nastrojów wokół akcji, ponieważ inwestorzy oczekiwali tego ruchu od tygodni. SanDisk to firma technologiczna zajmująca się rozwiązaniami do przechowywania danych — od pamięci flash i dysków SSD po zaawansowane systemy storage wykorzystywane w elektronice konsumenckiej, chmurze, sprzęcie specjalistycznym dla firm oraz coraz częściej w centrach danych napędzanych sztuczną inteligencją. Po wydzieleniu od Western Digital SanDisk buduje pozycję jako skoncentrowany wyłącznie na produkcji układów pamięci i rozwiązań storage, silnie korzystający z dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na pamięć w erze AI. SanDisk dołączy do S&P 500 w najbliższy piątek, zastępując Interpublic Group, które ma zostać przejęte przez Omnicom.

Akcje spółki wzrosły o ponad 500% od czasu spinoffu z Western Digital w lutym, czyniąc ją jednym z najbardziej wyróżniających się walorów 2025 roku.

Wzrost popytu na pamięć w infrastrukturze AI napędzał silny rajd SanDisk, ponieważ modele AI wymagają ogromnych ilości szybkiej pamięci masowej.

Wejście do S&P 500 zazwyczaj zwiększa popyt ze strony funduszy indeksowych, które muszą odzwierciedlać skład benchmarku.

SanDisk ma dziś kapitalizację powyżej 33 mld USD — więcej niż wiele długoletnich komponentów S&P 500.

Spółka przechodzi z indeksu S&P 600 spółek o małej kapitalizacji, gdzie zostanie zastąpiona przez PTC Therapeutics.

Słabość sektora technologicznego wywołała krótkoterminową presję na walorach SanDisk; akcje spadły dziś o około 2% — jednak trend wzrostowy pozostaje wyjątkowo silny.

Ostatnie wejścia do S&P 500, takie jak Solstice Advance Materials czy Qnity, potwierdzają trend: spinoffy coraz częściej stają się szybkim biletem do awansu indeksowego. SanDisk (SNDK.US), interwał D1 Inwestorzy zwykle bacznie śledzą dodanie spółki do S&P 500, ponieważ fundusze indeksowe muszą kupić akcje, co zwiększa popyt; rośnie również zainteresowanie analityków i widoczność instytucjonalna. Co więcej, jest to forma potwierdzenia skali działalności, rentowności i znaczenia spółki na rynku. Szybki awans SanDisk od spinoffu w lutym do wejścia do indeksu wartego 33 mld USD tylko podkreśla, jak boom AI przebudowuje grono zwycięzców w świecie półprzewodników i technologii pamięci masowych. Akcje obroniły wsparcie na poziomie 190 USD za walor (EMA50, pomarańczowa linia). Źródło: xStation5

