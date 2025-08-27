czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
🔝US500 przy szczytach przed wynikami Nvidia

18:26 27 sierpnia 2025

US500 znajduje się tuż przy historycznych szczytach na kilka godzin przed publikacją najważniejszej firmy na świecie

Kontrakty terminowe na S&P 500 zyskują na wartości ok. 0,1% tuż przed publikacją wyników finansowych Nvidia, która pozostaje kluczową spółką dla całego rynku akcji w USA. Choć ruch na US500 jest niewielki, to warto zwrócić uwagę na to, że cena znajduje się niedaleko od historycznych szczytów, z potencjałem najwyższego zamknięcia w historii. Obecnie kapitalizacja rynkowa Nvidia sięga około 4,4 bln USD, co daje jej aż 8,1% udziału w indeksie S&P 500. Oczekiwania rynkowe są dosyć wysokie, choć jednocześnie umiarkowane biorąc pod uwagę przeszkody związane z blokadą eksportu do Chin. Niemniej od wyników spółki zależy nie tylko sama zmiana cenowa, ale również zachowanie globalnych indeksów, gdyż Nvidia jest największą i obecnie prawdopodobnie najważniejszą spółką na świecie. Opcje wyceniają możliwy ruch akcji na poziomie 6% zarówno w obu kierunkach w trakcie następnej sesji. Oczywiście sama zmienność będzie też odzwierciedlona w kontraktach US500 oraz US100 tuż po publikacji wyników, po zamknięciu sesji kasowej na Wall Street. 

Zdaniem uczestników rynku, wzrost wycen Nvidia jest efektem niekończącego się popytu na sprzęt do sztucznej inteligencji. Przewiduje się, że sprzedaż firmy wzrośnie o ponad 50% w skali roku. Rynek jest nastawiony na solidne wyniki, a towarzyszący temu wzrost kontraktów odzwierciedla oczekiwanie na dalszy dynamiczny rozwój lidera branży chipów. Dodatkowo inwestorzy będą śledzić wypowiedzi CEO spółki, Jensen Huanga dotyczące Chin, które po serii ograniczeń eksportowych mogą wpłynąć na dalsze perspektywy popytu w tym regionie.

Nvidia zyskuje dzisiaj niecałe 0,2% i podobnie jak US500 znajduje się w okolicach historycznych szczytów. US500 znajduje się minimalnie poniżej poziomu 6500 punktów. Najbliższe wsparcie to okolice dolnego ograniczenia wzrostowego kanału trendowego wraz z linią SMA 25. Wiele prognoz ze strony instytucji finansowych wskazuje, że US500 powinien w tym roku sięgnąć 6600 punktów, co od obecnego poziomu dawałoby implikowany ruch na poziomie zaledwie 1,6%.

 

 

