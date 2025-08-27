Wyniki kwartalne NVIDII. Czy Gigant AI znowu zaskoczy rynek?

Dziś po zamknięciu sesji swoje wyniki finansowe przedstawi Nvidia (NVDA.US). Akcje spółki po dynamicznych wzrostach w ostatnich miesiącach pozostają blisko swoich historycznych szczytów, choć w ostatnich tygodniach zanotowały lekką korektę. Nvidia jest obecnie bliska historycznych maksymalnych poziomów wyceny, co sprawia, że wyniki za drugi kwartał będą kluczowym czynnikiem, który może zadecydować o dalszym kierunku ruchu cenowego. Przy tak wysokich wycenach spółka jest szczególnie podatna na zwiększoną zmienność. Rynek opcyjny wycenia potencjalny zasięg ruchu cenowego po publikacji wyników na około 8,5%. Analiza rynku opcji sugeruje możliwość zmiany wartości rynkowej Nvidii o około 260 miliardów dolarów w reakcji na ogłoszenie wyników finansowych.





Perspektywy na 2Q 2026

Prognozy analityków zakładają, że przychody NVIDIA w drugim kwartale 2026 roku osiągną około 46,23 miliarda dolarów, co wskazuje na dalszy silny wzrost względem poprzednich okresów. Segment Data Center, będący kluczowym motorem wzrostu, ma wygenerować około 41,25 miliarda dolarów przychodów, wspierając znaczną ekspansję firmy w obszarze centrów danych i rozwiązań AI. Gaming, choć mniejszy pod względem przychodów, również pozostaje ważnym segmentem, z prognozą na poziomie około 3,82 miliarda dolarów.

Wynik netto ma według szacunków osiągnąć około 24,92 miliarda dolarów, co wskazuje na utrzymanie bardzo wysokiej rentowności z marżą netto sięgającą 54%. Skorygowany zysk na akcję (EPS) prognozowany jest na poziomie około 1,01 USD.

Oczekiwany wzrost rentowności widoczny jest także w marży operacyjnej, która ma wynieść około 63,5%, podkreślając efektywność zarządzania kosztami i wysoką wartość dodaną oferowaną przez spółkę. Wydatki na badania i rozwój, kluczowe dla dalszej innowacyjności firmy, szacowane są na około 4,44 miliarda dolarów, co stanowi blisko 10% przychodów.

Wolne przepływy pieniężne mają wynieść około 23,8 miliarda dolarów, co wskazuje na silną generację gotówki i stabilność finansową, pozwalającą na dalsze inwestycje i rozwój.

NVIDIA nadal korzysta z silnej pozycji na rynku dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na technologie związane z AI oraz rozwijającym się segmentom data center i grafiki komputerowej. Inwestorzy z pewnością będą uważnie obserwować nie tylko wyniki finansowe, ale także prognozy dotyczące produkcji chipów, dynamikę popytu na nowe modele GPU oraz wpływ czynników zewnętrznych, takich jak ograniczenia w dostępności materiałów.

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne NVIDIA na 2Q 2026

Przychody:

Całkowite przychody: 46,23 mld USD

Przychody segmentu Data Center: 41,25 mld USD Compute: 34,1 mld USD Networking: 5,1 mld USD

Gaming: 3,82 mld USD

Professional Visualization: 0,53 mld USD

Automotive: 0,59 mld USD

OEM & Other: 0,11 mld USD

Rentowność:

Skorygowany zysk operacyjny (EBIT / Adjusted Operating Income): 29,36 mld USD

EBITDA: 29,58 mld USD

Marża operacyjna (EBIT Margin): 63,5%

Skorygowany zysk netto (Adjusted Net Income): 24,92 mld USD

Marża netto: 54%

Zysk na akcję (EPS):

Skorygowany rozwodniony EPS: 1,01 USD

Diluted EPS (GAAP): 0,95 USD

Koszty i wydatki:

Wydatki na badania i rozwój (R&D): 4,44 mld USD (ok. 9,6% przychodów)

Całkowite koszty operacyjne: 4,02 mld USD

Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne: 0,75 mld USD

Cash Flow:

Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flow): 23,8 mld USD

Nakłady inwestycyjne (CapEx): 1,12 mld USD

Wskaźniki finansowe:

Marża brutto (Gross Margin): ok. 72,1%

Rentowność aktywów (Return on Assets): ok. 37,9%

Rentowność kapitału własnego (Return on Equity): ok. 97,4%

Ograniczenia eksportowe i ich wpływ



Nvidia odnotowała duży, 5,5 miliarda USD odpis zapasów chipów przeznaczonych na rynek chiński, co jasno pokazało skalę problemów wywołanych amerykańskimi restrykcjami eksportowymi. W pierwszym kwartale fiskalnym 2026 spółka straciła około 700 mln USD przychodów z powodu zakazu wysyłki chipów H20, a łączny wpływ ograniczeń w kolejnych kwartałach miał sięgnąć znacznie więcej.

Niedawna zgoda amerykańskich władz na eksport procesorów do Chin, choć obwarowana 15% podatkiem od przychodów, otwiera nowe perspektywy dla Nvidii na tym strategicznie ważnym rynku. Chiny pozostają jednym z największych i najszybciej rosnących rynków technologicznych na świecie, z ogromnym zapotrzebowaniem na rozwiązania AI i infrastrukturę serwerową. Możliwość ponownego eksportu chipów pozwala Nvidii walczyć o utrzymanie silnej pozycji wobec rosnącej konkurencji lokalnych producentów oraz wykorzystać rosnące inwestycje chińskich firm i instytucji w rozwój sztucznej inteligencji.

Rywalizacja Nvidii z AMD

Rywalizacja Nvidii z AMD jest jednym z kluczowych elementów krajobrazu na rynku procesorów graficznych i rozwiązań dla sztucznej inteligencji. Obie firmy konsekwentnie rozwijają swoje technologie, starając się zdobyć jak największy udział w rosnącym segmencie AI oraz centrów danych. Nvidia, dzięki zaawansowanej architekturze Blackwell i silnej pozycji w segmencie GPU, utrzymuje przewagę w wydajności i ekosystemie programistycznym, co jest istotne dla klientów korporacyjnych.

Z kolei AMD mocno inwestuje w rozwój swoich procesorów graficznych i układów scalonych, oferując konkurencyjne rozwiązania cenowe oraz rosnącą kompatybilność z platformami AI. Firma agresywnie zwiększa obecność na rynkach azjatyckich, w tym w Chinach, co stawia dodatkowe wyzwania dla Nvidii w kontekście ograniczeń eksportowych i presji cenowej.

Rywalizacja ta napędza innowacje i sprzyja szybszemu rozwojowi technologii AI, jednak także zwiększa presję na marże i wymaga od obu firm ciągłego balansowania między jakością, ceną i szybkością wdrożeń nowych produktów.

Wycena przed wynikami

Nvidia pozostaje spółką wycenianą na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza wskaźnik P/E forward, który obecnie wynosi około 45,6x. To pokazuje, że inwestorzy oczekują dalszego dynamicznego wzrostu przychodów i zysków, ale jednocześnie taka wycena oznacza, że spółka stoi przed wyzwaniem utrzymania tych ambitnych oczekiwań.

Analizując historyczne poziomy wskaźnika P/E forward, widzimy, że obecna wycena jest bliska górnym granicom z ostatnich lat, co sugeruje, że rynek wycenia Nvidię na poziomie zbliżonym do szczytów z poprzednich cykli. Taki poziom wyceny pozostawia niewielki margines bezpieczeństwa na ewentualne rozczarowania wynikami lub negatywne sygnały z rynku, które mogą skutkować gwałtowną korektą kursu akcji.

Wysoka wycena Nvidii opiera się na jej kluczowej pozycji w segmencie procesorów graficznych i rozwiązań dla sztucznej inteligencji, a także na przewadze technologicznej oraz rosnącym popycie na zaawansowane układy do centrów danych i AI. Niemniej jednak, inwestorzy powinni monitorować ryzyka związane z presją regulacyjną, ograniczeniami eksportowymi oraz rosnącą konkurencją ze strony AMD i innych graczy.









