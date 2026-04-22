Podsumowanie dnia: Jednostronne zawieszenie broni wystarczający dla Wall Street

Donald Trump zadecydował wczoraj o jednostronnym przedłużeniu zawieszenia broni , aby dać czas na namysł Iranowi.

, aby dać czas na namysł Iranowi. Iran deklaruje chęć powrotu do negocjacji pokojowych, ale jednocześnie domaga się odblokowania portów oraz Cieśniny Ormuz przez Stany Zjednoczone .

Teheran twierdzi, że w dalszym ciągu jest w stanie eksportować ropę. Jednocześnie Iran zajął dwa statki , które próbowały przełamać irańską blokadę, co ponownie podnosi napięcie w regionie.

Trump wspomniał, że istnieje szansa na wznowienie rozmów w piątek, dając Iranowi czas do niedzieli. Pakistan również wyraża optymizm co do powrotu do negocjacji.

Pentagon wskazuje, że rozminowanie Cieśniny Ormuz może potrwać nawet 6 miesięcy i rozpocznie się dopiero po osiągnięciu pokoju. Oznacza to, że tranzyt przez ten kluczowy punkt będzie mocno ograniczony niemal do końca roku.

US500 kontynuuje wzrosty i ma dzisiaj szansę na nowe historyczne zamknięcie. Kontrakt na indeks S&P 500 zyskuje 0,5%, natomiast Nasdaq (US100) rośnie o ponad 1%.

Choć na Wall Street nie widać paniki, to rynek ropy reaguje gwałtownymi wzrostami na dalszą blokadę Cieśniny Ormuz. Ropa Brent drożeje o 2,5% (powyżej 96 USD) , a WTI rośnie o blisko 3%, testując okolicę 93 USD za baryłkę.

Złoto notuje niewielkie wzrosty (+0,4%), ale znacznie silniej zyskują metale przemysłowe: platyna (+2,1%) oraz srebro (+1,7%) , mimo relatywnie mocnego dolara.

EURUSD kontynuuje silną przecenę i zbliża się do poziomu 1,1700. Szanse na podwyżkę stóp procentowych przez EBC w kwietniu są oceniane jako minimalne.

Philip Lane (EBC) ostrzega przed stagflacją: Niemcy obniżyły prognozę wzrostu PKB z 1,0% do zaledwie 0,5% z powodu kryzysu energetycznego.

Raport DOE wykazał wzrost zapasów ropy w USA o 1,9 mln baryłek (mimo oczekiwań spadku), ale odnotowano bardzo silne spadki zapasów produktów gotowych (benzyna i destylaty).

Inflacja w Wielkiej Brytanii za marzec wyniosła 3,3% r/r (zgodnie z prognozami), jednak wzrosła mocniej w ujęciu miesięcznym (0,7% m/m). GBPUSD stabilizuje się powyżej 1,35.

Bitcoin zbliża się do poziomu 80 tys. USD , napędzany napływami do funduszy ETF oraz ogólnym apetytem na ryzyko płynącym z rynku akcji.

Po sesji poznamy wyniki Tesli i Intela. W przypadku Tesli, mimo słabszych dostaw w Q1, inwestorzy będą skupieni na zapowiedziach dotyczących projektów AI i robotyki. US500 znajduje się blisko historycznych szczytów, nie przejmując się ryzykiem z Bliskiego Wschodu. Dzisiaj po sesji poznamy wyniki Tesli i Intela, które będą kluczowe dla dalszych notowań kluczowych indeksów z USA.

