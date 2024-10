Podsumowanie dnia - Kapitulacja ropy

Washington Post podał wczoraj po sesji na Wall Street informacje, że Izrael nie zamierza zaatakować infrastruktury naftowej w Iranie. To doprowadziło do wyraźnego cofnięcia cen wczoraj wieczorem i ruch ten był dzisiaj kontynuowany. Spadki na ropie przekraczają dzisiaj 2% i WTI zbliżyła się do 70 USD za baryłkę