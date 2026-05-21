Podsumowanie dnia: Perspektywy na pokój wspierają indeksy

USA
- Indeksy w USA kończą dzień z umiarkowanymi zyskami, ograniczonymi do poziomu poniżej 1%. Największe wzrosty notują kontrakty na US2000, gdzie ceny rosną o ok. 0,9%.
- Negocjacje między USA a Iranem ożywiają się w ostatnich godzinach sesji. Irańskie media deklarują, że umowa pokojowa jest bliska sfinalizowania dzięki zaangażowaniu Pakistanu. Nowa umowa ma zawierać klauzule o wstrzymaniu walk na wszystkich frontach, wycofaniu się z ataków na infrastrukturę oraz otwarciu cieśniny pod obustronnym nadzorem (Iranu i USA).
- SpaceX opublikował długo oczekiwany konspekt IPO. Rynek i analitycy wciąż analizują implikacje oraz jakość danych w publikacji.
- Nvidia opublikowała kolejne rekordowe wyniki. Reakcja na wycenie pozostała jednak chłodna - akcje spadają o ponad 1%.
- Walmart traci aż 7% mimo dobrych wyników, na fali obaw o presję kosztową w przyszłych kwartałach.
- Departament Handlu zapowiedział dotacje w wysokości 2 miliardów dolarów dla spółek i start-upów zajmujących się komputerami kwantowymi. IBM zyskuje blisko 8%, a spółki z sektora komputerów kwantowych rosną o kilkanaście–kilkadziesiąt procent.
- Dane makroekonomiczne
- Dane o pozwoleniach na budowę okazały się powyżej oczekiwań, osiągając 1,44 mln pozwoleń.
- Dane o zasiłkach pokazały odczyt zbliżony do oczekiwań: 209 tys. wobec oczekiwanych 210 tys.
- Odczyt PMI dla przemysłu i usług pokazał siłę tego pierwszego - wzrósł do 55,3. Usługi spadły jednak do poziomu 50,9.
Europa
- Indeksy w Europie zakończyły sesję z wynikami bliskimi zera. Kontrakty wskazały jednak na poprawę sentymentu po wiadomościach dotyczących potencjalnej umowy pokojowej. Liderem wzrostów są kontrakty na NED25 oraz SUI20, gdzie ceny rosną o blisko 1%.
- Dane makroekonomiczne
- Dane PMI dla strefy euro okazały się poniżej oczekiwań zarówno dla przemysłu, jak i usług - spadły odpowiednio do 51,4 oraz 46,4.
- Nieco lepiej wypadł odczyt z UK, gdzie PMI dla przemysłu wzrósł do 53,7. Również w UK rozczarowało PMI usług, notując duży spadek z 52,7 do 47,9.
Forex
- Dolar nowozelandzki oraz australijski tracą po negatywnych zaskoczeniach dotyczących danych makroekonomicznych z Australii. Waluty te tracą między 0,2 a 0,3% względem głównych par.
Towary
- Wśród towarów rolnych spadają ceny bawełny oraz kawy, odpowiednio o 4% i ponad 2%. Jest to pokłosie wyjątkowo wysokiego eksportu bawełny z USA. Kawa pozostaje pod presją dużych, oczekiwanych zbiorów w Brazylii.
- Ceny towarów energetycznych wymazują dzisiejsze wzrosty i kończą sesję ok. 2% niżej. Ropa Brent wraca poniżej poziomu 100 USD.
Krypto
- Perspektywy pokoju wspierają rynek krypto. Wzrosty są widoczne na niemal całym rynku: Bitcoin rośnie o 0,5%, Ethereum o ok. 0,7%, a Solana umacnia się o prawie 2%.
