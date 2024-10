Podsumowanie dnia: Korekta na Wall Street w obliczu topniejących oczekiwań wobec obniżek Fed📉

Huragan Milton wzmocnił się do katastrofalnej kategorii 5, zmierzając w kierunku zachodniego wybrzeża Florydy, gdzie mieszkańcy zaczęli uciekać w głąb lądu w regionie wciąż odbudowującym się po zniszczeniach spowodowanych przez Helene.

