Podsumowanie dnia: marazm na rynku akcji, a Bitcoina przebija 100k USD 📌

Five Below utrzyma艂o prawie 10% wzrosty po mocnych wynikach za 3Q. Spó艂ka zaprezentowa艂a 15% wzrost sprzeda偶 i ok. 61% wzrost zysków.

Dolar USD jest dzisiaj jedn膮 z najs艂abiej radz膮cych sobie walut G10. Indeks USDIDX traci 0,40% do 105,9500 punktów, a w ci膮gu dnia spadki si臋ga艂y nawet 0,60%. EURUSD zyskuje 0,50% do 1,05600, a USDJPY traci 0,15% do 150,3000.

Kartel OPEC+ ma stopniowo wycofywa膰 si臋 z ci臋膰 produkcji po 1 kwartale przysz艂ego roku a偶 do 2026 roku. Ropa WTI zareagowa艂a gwa艂townym spadkiem na ten komunikat, jednak obecnie straty zosta艂y zredukowane do -0,20%.

Bitcoin przebija dzisiaj psychologiczn膮 barier臋 100k USD i zyskuje 2,50% do 101300 USD. Wzrosty s膮 jednak lekko zredukowane, poniewa偶 wcze艣niej Bitcoin zyskiwa艂 5,50% do 103800 USD.

Na pozosta艂ych projektach obserwujemy nieco mniejsza wzrosty. Ethereum zyskuje 1,35% do 3900 USD, a 艂膮czna kapitalizacja Altcoinów z wy艂膮czeniem Ethereum zyskuje 2,20% do 1,11 biliona USD. Dominacja Bitcoina odbija dzisiaj do 56% z lokalnego minimum na poziomie 54,7% w dniu wczorajszym.

