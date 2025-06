Podsumowanie dnia: Mocny rynek pracy wspiera apetyt na ryzyko (06.06.2025)

W maju w USA powstało 139 tys. nowych miejsc pracy, podano w raporcie NFP (prognoza: 125 tys.; poprzednio: 147 tys.). Bezrobocie utrzymało się na poziomie 4,2%, a płace niespodziewanie wzrosły w porównaniu do maja 2024 (+3,9% r/r; prognoza: 3,7%, poprzednio: 3,8%).

Akcje Tesli (TSLA.US) odbijają o ok. 5,3% po wygaszeniu ostrej wymiany zdań między Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem. Kurs załamał się blisko 19% na koniec wczorajszej sesji.

Wzrost PKB w Strefie Euro wyniósł w I kwartale 2025 roku 0,6% k/k (prognoza: 0,3%, poprzednio: 0,2%), natomiast sprzedaż detaliczna wyhamowała względem ubiegłego miesiąca (0,1% m/m vs 0,4% poprzednio).

Na rynku forex obserwujemy ulgę na dolarze, który odbija dzisiaj względem wszystkich walut G10. Najwięcej traci japoński jen ( USDJPY : +0,95%), natomiast opór stawia przede wszystkim dolar kanadyjski ( USDCAD : +0,16%), również wsparty mocnym raportem dot. Zatrudnienia. EURUSD wróciło poniżej 1,14, tracąc 0,45% do 1,139.

Napływ kapitału do ryzykownych aktywów spowodował wyprzedaż na rynku złota, które traci dzisiaj 0,90% do 3320 USD za uncję. Srebro natomiast przedłuża zyski o 1% do 36 dolarów za uncję.