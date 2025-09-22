Podsumowanie Dnia: Na giełdach dalej wzrosty dzięki AI, Dolar wyprzedaje się

- Wall Street zmierza do końca poniedziałkowej sesji na zielono pomimo szerokich spadków na otwarciu Optymizmu dostarczył ponownie sektor technologiczny, wsparty zapowiedzią inwestycji Nvidii w OpenAI. Na czele wzrostów znajduje się Nasdaq (US100: +0,5%), następnie S&P 500 (US500: +0,4%), Russell 2000 (US2000: +0,3%) oraz DJIA (US30: +0,2%)
- Poniedziałek upłynął pod znakiem przemówień przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Nominowany przez Trumpa Stephen Miran opowiedział się za “serią obniżek o 50 pb”, twierdząc, że aktualny poziom stóp stanowi zagrożenie dla gospodarki. Z kolei zdaniem prezesa Fed z St. Louis A. Musalema polityka jest pomiędzy umiarkowanie restrykcyjną a neutralną, a ryzyko inflacji uzasadnia większą zachowawczość. E. Hammack z Fedu Cleveland podkreśliła trudny bilans ryzyk dla Fed.
- Nvidia (NVDA.US) ogłosiła ogromną inwestycję w OpenAI, sięgająca 100 miliardów dolarów, w ramach której amerykański gigant dostarczy startupowi procesorów o łącznej mocy 10 gigawatów. Akcje spółki zyskują ponad 4%.
- Inflacja producencka w Kanadzie (IPPI) wzrosła w sierpniu powyżej oczekiwań (0,5%, konsensus 0,1%, poprzednio 0,7%).
- Polska giełda kończy sesje neutralnie pomimo obniżonej perspektywy przez agencję Moody’s. Pomimo tego, USDPLN w dalszym ciągu znajduje się pod presją, tracąc dziś ponad 0,5%. WIG20 dodaje 0,04%, a skromne wzrosty zabezpieczyły spółki przemysłowe i detaliści. Pod presją natomiast znalazły się banki.
- Złoto dodaje blisko 1,7% do ok. 3745 USD za uncję, całkowicie wymazując ostatnią korektę i osiągając tym samym nowy rekord wszechczasów. Euforii nie brakuje również na innych metalach szlachetnych – srebro dodaje 2,4% do 44,05 USD za uncję, na zielono również platyna (+1,3%) i pallad (+3,5%).
- Kakao odnotowuje piątą z rzędu sesję spadków (-4%), schodząc do najniższego poziomu od listopada 2024. Na kontraktach ciążą przede wszystkim informacje o poprawiających się perspektywach dla podaży.
- Podobnie sytuacja wygląda na wycenach innych produktów rolniczych. Kontrakty na pszenicę i soję tanieją o 2% na fali raportu Export Inspections sugerującego zwiększoną podaż.
- Na rynku FX: dolar rozpoczyna tydzień od wyprzedaży (USDIDX: -0,3%), kończąc 3-dniowe odbicie. Najsilniejszą walutą G10 jest dzisiaj euro (EURJPY: +0,3%, EURGBP i EURCHF: +0,1%, EURUSD: +0,4% do 1,1795), w czołówce znajduje się również funt (GBPUSD: +0,4%). Straty wobec dolara odnotowuje z kolei dolar kanadyjski (USDCAD: +0,3%) oraz korona norweska (USDNOK: +0,8%).
- Na rynku kryptowalut dominował skrajny pesymizm, napędzany przez odpływy do bezpiecznych metali szlachetnych. Ethereum traci 6,9% do 4171 USD, Bitcoin 2,65% do 112 540 USD, na czerwono również m.in. kontrakty na Sushi (-12%), token Trumpa (-9%) czy Dogecoina (-8,8%).
