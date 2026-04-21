Podsumowanie Dnia: Nadzieja na rozejm się sypie, a rynki nurkują

- Sesja na Wall Street przebiega w umiarkowanie ostrożnych nastrojach. Wszystkie wzrosty z początku handlu zostały wymazane, a główne indeksy znajdują się obecnie na niewielkich minusach. Dow Jones traci 0,3%, natomiast S&P 500 oraz Nasdaq zniżkują o około 0,4%.
-
Źródłem presji pozostają komunikaty płynące z Białego Domu. Donald Trump poinformował, że nie zamierza przedłużać zawieszenia broni z Iranem, a także zadeklarował, że jest „gotowy wrócić do wojny”, jeśli do końca obowiązującego jutro rozejmu nie zostanie osiągnięte porozumienie.
-
Na moment pisania tego podsumowania, około godziny 20:00, pojawiają się również doniesienia, że J.D. Vance nie wyruszył na rozmowy z Iranem.
-
Źródła w Biały Domu jednocześnie wskazuje się, że „wszystkie opcje są na stole” w odniesieniu do Teheranu. Amerykańskie władze miały przygotować plany wznowienia operacji ofensywnych, jeśli taką decyzję podejmie Trump.
-
Równolegle Rzecznik irańskiego MSZ określił działania USA wobec dwóch irańskich statków jako „piractwo morskie i terroryzm państwowy”, jednocześnie podważając wiarygodność Waszyngtonu w procesie negocjacyjnym, jak podaje państwowa telewizja.
-
Iran wciąż nie podjął również decyzji o udziale w rozmowach, w tym dotyczących negocjacji z Pakistanem, co oznacza brak ostatecznego stanowiska w tej sprawie.
-
Według New York Times proces dyplomatyczny USA–Iran został obecnie wstrzymany, a Teheran nie udzielił dotąd odpowiedzi w sprawie kontynuacji rozmów, co dodatkowo potęguje niepewność wokół dalszych negocjacji.
-
Iran domaga się zniesienia amerykańskiej blokady jako warunku wznowienia rozmów pokojowych.
-
Dodatkowo pojawiły się doniesienia o atakach rakietowych Hezbollahu wymierzonych w izraelskie siły.
-
W efekcie ropa naftowa ponownie odbiła. Brent zyskuje ponad 4% i testuje poziom 95 USD za baryłkę.
-
Sprzedaż detaliczna w USA okazała się lepsza od prognoz, wyraźnie przekraczając oczekiwania rynku i wskazując na silny popyt konsumencki.
-
Dziś odbyło się przesłuchanie Kevina Warsha przed Senatem, podczas którego podkreślił on swoją niezależność i zadeklarował, że nie będzie „narzędziem prezydenta”. Zapowiedział również potrzebę reformy Fed i zmian w podejściu do polityki monetarnej.
-
Nerwowa sesja przebiegała również na Starym Kontynencie, gdzie większość europejskich indeksów znalazła się pod presją. Brytyjski FTSE 100 oraz francuski CAC 40 spadły o ponad 1%, natomiast niemiecki DAX oraz hiszpański IBEX 35 zniżkowały o około 0,5%.
-
Pod wyraźną presją znalazły się także metale szlachetne. Złoto traci ponad 2% i spada do poziomu 4700 USD za uncję, a srebro zniżkuje o około 4,5% do 76 USD za uncję.\
-
Kryptowaluty również reagują spadkami. Bitcoin oraz Ethereum tracą około 0,5%. Bitcoin utrzymuje się nieznacznie powyżej 75 000 USD, natomiast Ethereum oscyluje wokół 2300 USD.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.