Podsumowanie Dnia: Nadzieja na rozejm się sypie, a rynki nurkują

Sesja na Wall Street przebiega w umiarkowanie ostrożnych nastrojach. Wszystkie wzrosty z początku handlu zostały wymazane, a główne indeksy znajdują się obecnie na niewielkich minusach. Dow Jones traci 0,3%, natomiast S&P 500 oraz Nasdaq zniżkują o około 0,4%.

Źródłem presji pozostają komunikaty płynące z Białego Domu. Donald Trump poinformował, że nie zamierza przedłużać zawieszenia broni z Iranem, a także zadeklarował, że jest „gotowy wrócić do wojny”, jeśli do końca obowiązującego jutro rozejmu nie zostanie osiągnięte porozumienie.

Na moment pisania tego podsumowania, około godziny 20:00, pojawiają się również doniesienia, że J.D. Vance nie wyruszył na rozmowy z Iranem.

Źródła w Biały Domu jednocześnie wskazuje się, że „wszystkie opcje są na stole” w odniesieniu do Teheranu. Amerykańskie władze miały przygotować plany wznowienia operacji ofensywnych, jeśli taką decyzję podejmie Trump.

Równolegle Rzecznik irańskiego MSZ określił działania USA wobec dwóch irańskich statków jako „piractwo morskie i terroryzm państwowy”, jednocześnie podważając wiarygodność Waszyngtonu w procesie negocjacyjnym, jak podaje państwowa telewizja.

Iran wciąż nie podjął również decyzji o udziale w rozmowach, w tym dotyczących negocjacji z Pakistanem, co oznacza brak ostatecznego stanowiska w tej sprawie.

Według New York Times proces dyplomatyczny USA–Iran został obecnie wstrzymany, a Teheran nie udzielił dotąd odpowiedzi w sprawie kontynuacji rozmów, co dodatkowo potęguje niepewność wokół dalszych negocjacji.

Iran domaga się zniesienia amerykańskiej blokady jako warunku wznowienia rozmów pokojowych.

Dodatkowo pojawiły się doniesienia o atakach rakietowych Hezbollahu wymierzonych w izraelskie siły.

W efekcie ropa naftowa ponownie odbiła. Brent zyskuje ponad 4% i testuje poziom 95 USD za baryłkę.

Sprzedaż detaliczna w USA okazała się lepsza od prognoz, wyraźnie przekraczając oczekiwania rynku i wskazując na silny popyt konsumencki.

Dziś odbyło się przesłuchanie Kevina Warsha przed Senatem, podczas którego podkreślił on swoją niezależność i zadeklarował, że nie będzie „narzędziem prezydenta”. Zapowiedział również potrzebę reformy Fed i zmian w podejściu do polityki monetarnej.

Nerwowa sesja przebiegała również na Starym Kontynencie, gdzie większość europejskich indeksów znalazła się pod presją. Brytyjski FTSE 100 oraz francuski CAC 40 spadły o ponad 1%, natomiast niemiecki DAX oraz hiszpański IBEX 35 zniżkowały o około 0,5%.

Pod wyraźną presją znalazły się także metale szlachetne. Złoto traci ponad 2% i spada do poziomu 4700 USD za uncję, a srebro zniżkuje o około 4,5% do 76 USD za uncję.\