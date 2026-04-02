Podsumowanie dnia: Nadzieje na pokój i spółki kosmiczne w centrum uwagi

- Dobiega końca bardzo dynamiczna sesja na Wall Street. Początkowe spadki na głównych indeksach sięgały nawet 2%, po tym, jak przemówienie D. Trumpa nie dostarczyło rynkowi żadnych wskazówek odnośnie do deeskalacji w regionie. Jednak w połowie sesji do mediów trafiła wiadomość, że Iran oficjalnie pracuje nad protokołem mającym umożliwić bezpieczny tranzyt przez cieśninę. Większość indeksów giełdowych odrobiła straty, a ceny kontraktów oscylują na poziomie o 0,1–0,3% niższym od otwarcia.
- Dane makroekonomiczne opublikowane w USA w czwartek nie okazały się czynnikiem cenotwórczym:
- Wstępne wnioski o zasiłek: minimalnie niższe od oczekiwań; spadek do 202 tys.
- Raport Challengera: wzrost do 60 tys.
- Bilans handlowy USA: spadek deficytu do 57,3 mld USD.
- Rynek akcyjny został zdominowany przez spółki kosmiczne, które rosły na fali pozytywnych informacji i sentymentu po starcie misji Artemis II.
- Globalstar ma, według niepotwierdzonych informacji – zostać przejęty przez Amazon; akcje spółki rosną o 7%.
- Intuitive Machines rośnie o 14%.
- Tesla rozczarowała liczbą dostarczonych pojazdów; akcje spółki straciły ponad 3%.
- Blue Owl traci ok. 3% po wprowadzeniu kolejnych restrykcji dotyczących wypłaty środków przez klientów kredytu prywatnego.
- Sesja europejska rozpoczęła się wyraźnym pesymizmem, który – na fali spekulacji o ponownym otwarciu cieśniny Ormuz – pozwolił odrobić część spadków. Największe straty odnotował DAX, którego kontrakty kończą dzień, tracąc ok. 0,5%. Lepiej poradziły sobie FTSE 100 i WIG20, których kontrakty rosną o mniej niż 1%.
- Na rynku walut istotne straty ponoszą funt, jen i dolar kanadyjski, tracąc 0,5% wobec dolara amerykańskiego i ok. 0,2% wobec euro. Samo euro traci jednak do dolara ok. 0,2%.
- Na rynku towarowym:
- Wśród towarów rolnych straty pogłębia kakao, które traci ponad 3%.
- Handlarze na rynku surowców energetycznych nie wydają się przekonani co do perspektyw deeskalacji. Ropa Brent rośnie o 7%, a ropa WTI o 12%, osiągając odpowiednio 107 i 110 dolarów za baryłkę.
- Metale szlachetne notują spadki: srebro traci 3%, a złoto tanieje o 2%.
- Na rynku krypto obserwujemy szerokie spadki i fatalny sentyment. Większość tokenów notuje istotne zniżki, choć większe kryptowaluty radzą sobie relatywnie lepiej. Bitcoin traci 1,5%, osiągając 67 200 USD. Ethereum traci ponad 4% i spada do poziomu 2060 USD. Pomiędzy znajduje się Solana ze spadkiem rzędu 2,5% i ceną poniżej 80 USD.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.