Podsumowanie dnia: Nagły powrót optymizmu❗️USA i Iran mogą wrócić do rozmów 🔍 Dolar wraca do spadków 📉

Kontrakty na indeksy w USA handlują na plusie pomimo strat na początku sesji wywołanych fiaskiem rozmów pokojowych między Stanami a Iranem oraz ogłoszeniem blokady cieśniny Ormuz. Ulga przychodzi po słowach Donalda Trumpa, iż Iran “wciąż chce umowy” oraz raporcie CBS, który podkreślał trwającą konwersację między przedstawicielami obu państw.
Najwięcej zyskują małe spółki indeksu Russell 2000 (US2000: +1%), za nimi S&P 500 i Nasdaq (US500, US100: +0,5%), straty wymazał też DJIA (US30: +0,3%) pomimo silnej presji ze strony wyprzedaży akcji Goldman Sachs.
Austan Goolsbee z Fed Chicago stwierdził, że miesiące cen ropy powyżej 90 USD za baryłkę rozleją się w formie presji inflacyjnej w innych sektorach gospodarki. Szef Fed Chicago podkreślił, że konsument jest fundamentem gospodarki, ale obecna sytuacja może w oczywisty sposób wpłynąć na sentyment.
Akcje Goldman Sachs tracą 2,1% pomimo solidnych wyników za I kw. 2026 napędzanych handlem na akcjach i doradztwem. Inwestorzy są rozczarowani słabszym od oczekiwań wynikiem sektora FICC i wskaźnika CET1.
Sprzedaż domów w USA spadła silniej niż oczekiwano z 4,13 mln w lutym do 3,98 mln w marcu (prognoza: 4,07 mln).
Indeksy w Europie zamknęły sesję z umiarkowanym optymizmem. Liderem wzrostów była giełda w Amsterdamie (NED25: +0,45%), choć aż 16 spółek indeksu AEX odnotowało dzisiaj straty. Kontrakty na niemiecki DAX (DE40) zyskują 0,3%, giełdy w Paryżu i Londynie zamknęły się na płasko, natomiast hiszpański IBX35 odnotował straty (SPA35: -0,2%).
Dolar traci względem wszystkich walut G10 (USDIDX: -0,1%) w reakcji na spadek popytu na bezpieczne przystanie w świetle nadziei na powrót negocjacji między USA a Iranem. Najsilniejsze są dzisiaj waluty Antypodów (AUDUSD: +1,1%, NZDUSD: +0,9%), zyskuje również zalegający przez całą sesję jen japoński (USDJPY: -0,1%). EURUSD zyskuje 0,55% do 1,1734.
Ropa brent ograniczyła zyski (OIL: z +7,5% do +4,9%) i zeszła lekko poniżej 100 dolarów za baryłkę. Spadki ograniczyły natomiast metale szlachetne: złoto traci 0,6% do 4730 USD za uncję.
