Poranna odprawa: USA dokonuje ataku na Iran – co dalej z negocjacjami? (25.05.2026)

- Poniedziałek przyniósł na rynkach pokaźne wzrosty, za czym stały informacje, z których wynikało, że Waszyngton i Teheran zbliżały się do podpisania 14-punktowego memorandum.
- Niemiecki DAX zakończył dzień 2-proc. wzrostem, podobnie jak paneuropejskie Euro Stoxx 50. W górę pokierowały się także inne europejskie indeksy oraz kontrakty futures na S&P 500 oraz Nasdaq Composite (amerykański rynek był wczoraj zamknięty z racji na obchody Dnia Pamięci).
🌍 Geopolityka
- Na temat postępów w negocjacjach z dużym optymizmem wypowiadały się obie strony.
- Sekretarz stanu USA, Marco Rubio, ocenił, że negocjacje są ukończone w około 90-95 procentach i wkrótce można spodziewać się dobrych wiadomości.
- Rzecznik irańskiego MSZ, Esmail Baghaei, również zaznaczył, że różnice negocjacyjne między stronami się zawężają.
- W nocy dotarły do nas jednak informacje odnośnie ataku amerykańskich sił na obiekty położone w południowym Iranie, prawdopodobnie w pobliżu Bandar Abbas. Jak poinformowało Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych, ostrzał miał być wymierzony w irańskie stanowiska rakietowe oraz okręty, których zadaniem było zaminowanie Cieśniny Ormuz
- Rubio zapewnia, że ataki nie zaburzają negocjacji – rozmowy, które mają miejsce w Katarze, koncentrują się już jedynie na “odpowiednim języku”, który użyty zostanie w potencjalnym porozumieniu między Waszyngtonem a Teheranem.
- Światowe media donoszą także o kolejnych atakach Izraela na Liban. Ostrzał miał nastąpić na południu kraju, w regionach Tyre i Nabatieh. Benjamin Netanyahu zapowiada: “Nie zwalniamy tempa; wręcz przeciwnie, powiedziałem, żeby nacisnąć na pedał gazu jeszcze mocniej”.
🌏 Azja
- Na azjatyckich rynkach sentyment w kratkę. Nowych szczytów sięga koreański Kospi (2,8%), na czerwono świecą się Nikkei 225 (-0,4%) oraz Shanghai SE Composite (-0,8%).
💱 Waluty
- Część poniesionych w poniedziałek strat odrabia w godzinach porannych dolar, który umacnia się względem każdej z walut G10. Na dnie zestawienia dolar nowozelandzki oraz waluty skandynawskie (straty rzędu 0,3-0,4%).
🛢️ Surowce
- W wyniku ponownych oznak eskalacji, w górę ponownie kierują się ceny ropy naftowej. Zarówno WTI (92$), jak i Brent (98,3$) rosną o ok. 2%.
- Traci natomiast złoto (-0,9%), oscylując obecnie w okolicach 4,530$ za uncję trojańską. Spadek najprawdopodobniej wynika po części z ponownego wzrostu rentowności amerykańskich obligacji.
₿ Kryptowaluty
- W dół także rynek kryptowalut. Bitcoin traci 0,5%, spadając do poziomu 76800$. Ethereum notuje stratę podobnej skali.
Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
